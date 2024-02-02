الوصل ينهي عقد «عموري» بالتراضي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أنهى نادي الوصل عقد عمر عبد الرحمن «عموري» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتراضي، وتوجهت إدارة الوصل بالشكر للاعب على كل ما قدمه، خلال الفترة الماضية مع الفريق، وتمنت له التوفيق في مسيرته الاحترافية والشخصية المقبلة.

وكان الوصل تعاقد مع «عموري» في يونيو 2022، قادماً من نادي شباب الأهلي، وحاول اللاعب استعادة سنوات تألقه مع العين، عندما انضم إليه عام 2006، وبقي معه حتى عام 2018، عندما خاض تجربة احترافية لم تستمر طويلاً مع الهلال السعودي، بسبب تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي.

وعاد «عموري» إلى الدوري الإماراتي للمحترفين من بوابة نادي الجزيرة في 2019، ولكنه لم يلعب معه سوى مباراتين، قبل أن يتعرض لإصابة في ركبته أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ثم انتقل إلى شباب الأهلي في 2021، وغاب مجدداً على فترات، بسبب الإصابة، قبل أن ينتقل إلى الوصل.

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