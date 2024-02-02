عمر خريبين.. هداف تاريخي لـ«نسور قاسيون»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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ترك عمر خريبين مهاجم منتخب سوريا، ونادي الوحدة، بصمته الإيجابية خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم آسيا 2023 المقامة حالياً في قطر رغم الوداع الحزين للمنتخب السوري ومغادرته للبطولة من دور الـ 16 بالخسارة بركلات الترجيح أمام منتخب إيران عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، ليثبت أنه واحد من أبرز مهاجمي سوريا عبر التاريخ.

وسجل خريبين نجم وهداف الوحدة في الموسم الحالي هدف التعادل في مرمى إيران في الدقيقة 64 من ركلة جزاء أعاد بها الآمال إلى منتخب سوريا، ولكن لم تكتمل الفرحة قبل الخروج بضربات الحظ. وأسهم خريبين في تأهل منتخب سوريا لدور الـ 16 لكأس الأمم الآسيوية ولأول مرة في تاريخ «نسور قاسيون» خلال مشاركاته في البطولة القارية على مدار 7 نسخ ونجح في البطولة الحالية في عبور دور المجموعات للمرة الأولى.

ورغم انتهاء مشوار منتخب سوريا إلا أن عمر خريبين نجح في أن يخطف لقب الهداف التاريخي للمنتخب السوري في كأس آسيا برصيد 3 أهداف، وأول لاعب سوري يسجل في الأدوار الإقصائية لسوريا في البطولة القارية.

مشوار

وكان أول أهداف عمر خريبين في كأس آسيا في النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات عام 2019 في مرمى منتخب أستراليا خلال مواجهتهما في دور المجموعات، وسجل هدفين في النسخة الحالية الأول في مرمى الهند والذي ساهم في صعود سوريا التاريخي إلى الدور الثاني، والهدف الثاني في مرمى إيران، ليتخطى أربعة أسماء أحرز كل منهم هدفين خلال مشاركات المنتخب السوري في أمم آسيا وهم جمال كشك ووليد أبو السل ونادر جوخدار وعبد الرزاق الحسين.

ومر مشوار عمر خريبين سواء على صعيد المنتخب أو الأندية بمراحل صعود وهبوط، إذ جاء تألقه في كأس آسيا الحالية بعد أزمة كبيرة كادت تعصف بمشواره الدولي عندما أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم عام 2020 قراراً بحرمانه من تمثيل منتخب سوريا مدى الحياة على خلفية خلاف حاد مع مدرب منتخب سوريا السابق، التونسي نبيل معلول، قبل أن تنتهي الأزمة في أغسطس 2021 بعودته مرة أخرى إلى تمثيل بلاده.

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