حتا يخوض تجربة مغلقة أمام أجمك الأوزبكي غداً

المصدر: دبي – علي الظاهري

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يخوض فريق حتا تجربة ودية أمام فريق أجمك الأوزبكي في الساعة 5:10 من مساء غدٍ على استاد حمدان بن راشد، وستكون المباراة مغلقة من دون حضور جماهيري.

ولعب «الإعصار» مباراة ودية مهمة في الأيام الماضية أمام الأهلي المصري ضمن معسكر الأخير في الإمارات.

ويسعى حتا بقيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني إلى الوصول للجاهزية المطلوبة قبل استئناف الدوري بمواجهة ضيفه فريق شباب الأهلي في الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

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