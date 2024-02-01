البطائح يكسب خورفكان في أولى مباريات نهائي دوري الصالات

المصدر: الشارقة - البيان

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قاد الحارس ماجد المعيني فريق البطائح للفوز على خورفكان بركلات الترجيح 4 - 3 في أولى مباريات نهائي دوري الصالات للموسم الرياضي 2023 - 2024، بعد انتهاء الزمن الأصلي للمباراة الأولى التي جرت في ملعب قاعة نادي البطائح بالتعادل 2-2 ليصبح مجموع المباراة 6 - 5.

وستكون المباراة المقبلة في الـ3 من فبراير الجاري، في ملعب قاعة نادي خورفكان.

وفي حال فوز أصحاب الأرض سيحال اللقب إلى المباراة الثالثة والفاصلة والحاسمة في الملعب ذاته، أما في حال فوز البطائح فسيتوج الفريق باللقب في ملعب قاعة خورفكان عقب اللقاء مباشرة.

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