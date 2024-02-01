دبي تطلق أول دوري كرة قدم لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أطلق مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي مبادرة رياضية جديدة الأولى من نوعها، تتمثل في الدوري العام في كرة القدم للنزلاء، المخصص لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، الذي يقام خلال الفترة من 7 فبراير إلى 31 مايو المقبل، ويشارك فيه 14 فريقاً سيتنافسون وفق نظام دوري السداسيات، ويهدف إلى تعزيز ممارسة النشاط البدني داخل المؤسسات العقابية ومراكز التوقيف، وتحصل الفرق الحائزة على المراكز الأولى في البطولة على ميداليات وكؤوس وجائزة مالية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث فيه ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، والعميد مروان عبدالكريم جلفار مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، وسالم الكربي مؤسس مبادرة «ما وراء كرة القدم» راعية البطولة، رئيس اللجنة المنظمة للحدث، بحضور العميد صلاح جمعة ناصر بوعصيبة، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة وفريق عمل شرطة دبي.

وثمن ناصر أمان آل رحمة التعاون بين مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي الشريك الاستراتيجي للمجلس في العديد من المبادرات الرياضية المجتمعية، التي تلعب دوراً مؤثراً في إعادة دمج النزلاء في المجتمع، وقال: «يسرنا أن نعلن عن إطلاق الدوري العام للنزلاء لكرة القدم، الذي يمثل مبادرة مجتمعية رائدة نقدمها بالتعاون مع شرطة دبي التي نرتبط معها بعلاقة قوية وتعاون استراتيجي تام من أجل تعزيز مكانة الرياضة في المجتمع لفوائدها العديدة على مستوى صحة وحيوية وسعادة أفراد المجتمع وكذلك مساهمتها في التقارب والتعارف بين مختلف مكونات المجتمع، كما يحرص مجلس دبي الرياضي على التعاون مع القطاع الخاص وتوفير سبل النجاح لمختلف الفعاليات الرياضية التنافسية والمجتمعية التي يتم تنظيمها على مدار العام».

هدف

وأضاف: «إن نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية من مختلف جنسياتهم جزء من المجتمع، يمكن أن تسهم الرياضة في دعم تأهيلهم وعودتهم إلى المجتمع وهم يتمتعون بصحة وسعادة، ويكونون أفراداً نافعين لمجتمعهم، وقد شهدت الأعوام الماضية عملاً مشتركاً بين المجلس وشرطة دبي في هذا المجال، حيث تم تجهيز المؤسسات العقابية والإصلاحية بالأجهزة والمعدات الرياضية وتخطيط ساحات ممارسة الرياضة لأهمية الرياضة في تطوير صحة وسعادة النزلاء».

واختتم قائلاً: تأتي هذه المبادرة بعد النجاح الذي شهده (برنامج نزلاء الرياضة)، الذي حقق مكاسب كثيرة من أبرزها تأهيل 1800 نزيل ونزيلة في دورات متخصصة، وتأهيل أكثر من 100 نزيل ونزيلة في دورات متخصصة ومعتمدة تؤهلهم للعمل في القطاع الرياضي في بلادهم، كما أن 20 % من النزلاء مارسوا في بلادهم المهن الرياضية التي تم تأهيلهم فيها، وتم تنظيم 23 دورة تأهيلية بين التدريب والتحكيم، وشهدت المؤسسات العقابية 15 % نسبة انخفاض مراجعات النزلاء للعيادة.

من جهته، أكد العميد مروان عبد الكريم جلفار، أن المؤسسات العقابية، وبتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حريصة على خلق بيئة مناخية صحية للنزلاء، كالأعمال المهنية والحرفية والدورات التدريبية والبرامج التعليمية، بالإضافة إلى الأنشطة والبرامج الرياضية التي لا تقل أهمية عن بقية الجوانب، نظراً لأثرها الإيجابي الكبير على السلوك النفسي والصحي والاجتماعي على النزيل، ومساهمتها الفعالة في خفض السلوك العدواني أو العنيف، وقال: مبادرة الدوري العام لكرة القدم تشمل مجموعة كبيرة من النزلاء من عدة جنسيات، وتلعب الرياضة دوراً كبيراً في تغيير الحالة النفسية للشخص وصحته، والرياضة مستمرة على مدار اليوم، ويمكن للنزيل ممارسة الرياضة على مدار 24 ساعة في الأماكن العديدة المخصصة ذلك.

كما أكد العميد مروان عبد الكريم جلفار الجهود الكبيرة لمجلس دبي الرياضي والدعم الكبير، حيث لا يدخر جهداً ولا دعماً لإنجاح الخطط والبرامج والفعاليات الرياضية التي تنظمها المؤسسات العقابية، إيماناً بأهمية الرياضة في إصلاح وتهذيب النزلاء، ورفع معنوياتهم النفسية وتقويم سلوكهم الشخصي.

ومن جانبه توجه سالم الكربي بالشكر إلى شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي، وقال: «يعد هذا الحدث هو أول دوري نظامي في العالم للنزلاء ويقام على مدار موسم كامل مثل الدوري العام لكرة القدم، وستقام البطولة في سجن العوير، وتدار العملية التحكيمية وفق قوانين اتحاد الإمارات لكرة القدم».

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