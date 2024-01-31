قرعة دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة 5 فبراير

المصدر: متابعة – محمد فضل

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يقيم اتحاد الإمارات لكرة القدم في السابعة من مساء الاثنين المقبل في فندق إرث في العاصمة أبوظبي، مراسم قرعة دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2024-2023.

وأكد عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، جزء أصيل من إرثنا وتاريخنا الرياضي العريق، وتعد البطولة الأغلى في مسابقاتنا المحلية، ومناسبة وطنية نعبر بها عن وفائنا وولائنا لقيادتنا الرشيدة، التي تدعم وتهتم بالرياضة والرياضيين في مختلف الأنشطة، حتى أصبحت دولتنا الحبيبة عاصمة للأحداث الرياضية القارية والعالمية.

وقال النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات: «اتحاد الكرة يبذل جهداً كبيراً من أجل تنظيم مباريات الكأس الغالية بأفضل صورة، ونحن نشكر إدارات الأندية على تعاونها المستمر معنا، لكي تبقى كأس رئيس الدولة عنواناً بارزاً من عناوين الكرة الإماراتية ومصدراً مهماً من مصادر قوتها». وأشار عبيد سالم الشامسي إلى أن فرق عمل إدارات الاتحاد المختصة تواصل تحضيراتها النهائية لانطلاق منافسات دور الستة عشر لأغلى الكؤوس في شهر فبراير المقبل، ونتمنى التوفيق والنجاح في تقديم إضافة متميزة لهذه النسخة.

يذكر أن فرق دوري أدنوك للمحترفين الـ14 يخوضون مباريات دور الـ16 وانضم إليهم من دوري الدرجة الأولى فريقا دبا الفجيرة والعربي.

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