روني يستمتع بشمس وشواطئ دبي بعد الإقالة من برمنغهام

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دبي - إيهاب زهدي

يقضي واين روني أسطورة مانشستر يونايتد، إجازة غير محددة المدة في دبي، بعد إقالته من منصبه مدرباً لفريق برمنغهام في بداية يناير الجاري، لعدم تحقيقه سوى فوزين فقط من أصل 15 مباراة قاد فيها الفريق هذا الموسم.

وأشارت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، إلى أن روني اختار شواطئ وشمس دبي، للاستمتاع بإجازة غير معروف متى تنتهي، وتم تصويره مع أسطورة هوكي الجليد الروسي أليكس أوفيتشكين، وهما يستمتعان بشمس دبي في أحد الشواطئ.

وأوضحت الصحيفة، أن روني فاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وحصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم في سنة 2010، قبل اعتزاله واتجاهه للتدريب، وتوقيعه عقداً يمتد 3 سنوات ونصف سنة في أكتوبر من سنة 2023، مع نادي برمنغهام الإنجليزي.

وأشارت أيضاً، إلى أن أوفيتشكين، صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في الدوري الأمريكي لهوكي الجليد، في أربع مناسبات، وفاز بجائزة أفضل لاعب 3 مرات، ويلعب في مركز الجناح الأيسر لفريق واشنطن كابيتالز منذ سنة 2005، وفاز معه بكأس ستانلي في سنة 2018.

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