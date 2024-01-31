الوحدة يلتقي الفيحاء السعودي ودياً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مساء اليوم الأربعاء، على ملعبه باستاد آل نهيان بأبوظبي، نظيره الفيحاء السعودي، في مباراة ودية، ضمن تحضيرات العنابي لاستئناف الاستحقاقات المقبلة.

وتعد التجربة الثالثة، التي يخوضها الوحدة خلال فترة التوقف الحالية، بسبب كأس الأمم الآسيوية، إذ كان قد حقق وصافة البطولة الدولية الودية، التي نظمها بمشاركة أندية الزمالك المصري وأم صلال القطري والاتفاق السعودي، وفاز على الزمالك 3 - 1، وخسر في النهائي أمام الاتفاق بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1.

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