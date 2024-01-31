شباب الأهلي يجدد عقد غولهيرم دا سيلفا   

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عن تجديد عقد اللاعب غولهيرم دا سيلفا «22 عاماً»، والذي لعب مع الفريق منذ موسم 2022-2021، 3269 دقيقة موزعة على 61 مباراة مع شباب الأهلي في مسابقات المحترفين، وسجل 23 هدفاً، وتلقى 5 بطاقات صفراء، وبطاقة واحدة حمراء.

وكانت شركة شباب الأهلي لكرة القدم، قد قامت قبل ساعات قليلة بتجديد عقد اللاعب يوري سيزار، في إطار جهود الشركة للمحافظة على استقرار الفريق والتمسك بأعمدته الأساسية، في ظل طموحات إدارة شباب الأهلي بالمنافسة على تحقيق المزيد من البطولات.

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