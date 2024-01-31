«الصقور» ينتظر تقرير زينغا و«طلبات الإعارة»

المصدر: رأس الخيمة- أحمد عيسى

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تنتظر إدارة نادي الإمارات، التقرير النهائي من قبل المدرب الإيطالي والتر زينغا مدرب «الصقور» بشأن ملف التعاقدات الشتوية التي يعمل من خلالها النادي على دعم صفوف الفريق وسد النقص بهدف العودة القوية لمباريات بطولة الدوري التي يحتل فيها المركز الأخير برصيد 5 نقاط. ومنحت إدارة النادي، المدرب الإيطالي الجديد الذي تولى المهمة خلفاً للإسباني لويس بلاناغوما، كافة الصلاحيات الفنية لتحديد العناصر التي يرغب في التعاقد معها، وحسب المصادر، فإن النادي في طريقه للتعاقد مع لاعبين أجانب، مع لاعب مقيم إضافة إلى استعارة لاعبين من أندية المحترفين، وطالبت إدارة النادي الأندية بسرعة الرد على طلبات الإعارة وحسم قرارها خلال الأيام المقبلة.

وشهدت دار النادي، أول من أمس اجتماعاً مشتركاً بين إدارة النادي والجهازين الفني والإداري، تم خلاله مناقشة ملف التعاقدات، والتأكيد على ضرورة استعجال الخطوات مع الاستماع إلى رأي المدرب حول بعض العناصر التي خضعت للاختبازات في الأيام الماضية، وانتهى الاجتماع بمطالبة زينغا برفع تقريره النهائي للبدء في الإضافات المطلوبة وإنهاء التعاقد مع العناصر التي يحددها.

فيما واصل الفريق تحضيراته الجادة التي عمل خلالها الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء ورفع معدل اللياقة البدنية وإعادة تنظيم الصفوف، وشهدت التحضيرات اهتماماً إدارياً كبيراً بمتابعة يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والجهاز الإداري للفريق بهدف تقديم الدعم المعنوي للاعبين ورفع درجات الإعداد للمباريات المقبلة في الدوري والتي يستهلها بعد التوقف بمواجهة البطائح في الجولة 13 من المنافسة. ويلتقي الصقور فريق النصر يوم الأحد المقبل على ملعب الأخير بدبي، في ودية ثالثة وأخيرة.

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