أندية المحترفين تبدأ العد التنازلي للمنافسة على 3 ألقاب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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مع بدء العد التنازلي للعودة إلى المنافسات المحلية، بعد خروج منتخبنا الوطني من ثمن نهائي كأس آسيا، بدأت أندية المحترفين في التجهيز لختام تحضيراتها خلال فترة توقف المسابقات بنهاية الجولة 12 من دوري أدنوك في 24 ديسمبر 2023، ثم بتتويج شباب الأهلي بكأس السوبر بعد فوزه على الشارقة 6 ـــــ 2، ويتبقى من الموسم الجاري 3 ألقاب، هي: دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتركزت تحضيرات أندية المحترفين، على إقامة معسكرات داخل الدولة، مع خوض مباريات ودية .

ووصل عدد التجارب التي خاضتها أنديتنا حتى الآن، إلى 23 ودية، وشهدت المباريات التي واجهت فيها أنديتنا أندية من خارج الدولة، فوز أنديتنا في 8 مباريات، وخسارة 3، والتعادل في 5 مباريات، وسجلت أنديتنا 28 هدفاً، وتلقت شباكها 15 هدفاً، ولا تزال هناك خطط لخوض المزيد من الوديات قبل استئناف المنافسات بمباراتي نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يوم 9 فبراير المقبل.

8 وديات

لعب رباعي قمة دوري أدنوك للمحترفين، 8 وديات حتى الآن، وحقق الوصل متصدر ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، الفوز على الأخدود السعودي 2 ـــــ 1، وتتبقى للوصل مواجهة ودية أمام عجمان يوم الجمعة المقبل، قبل أن يلتقي ضيفه الوحدة يوم 9 فبراير المقبل، في كأس المحترفين، والذي يشهد في اليوم نفسه، مواجهة ثانية بين اتحاد كلباء وضيفه العين صاحب المركز الثاني في الدوري برصيد 25 نقطة، والذي خسر ودياً أمام التعاون السعودي 1-3، وفاز على ظفار العماني 3-0.

وحقق شباب الأهلي صاحب المركز الثالث في الدوري برصيد 24 نقطة، الفوز في ودياته الثلاث على كل من بريسبولس الإيراني 5 ـــــ 0، والخليج السعودي 1 ـــــ 0، وبي أي سبورت المنافس في دوري الدرجة الثالثة 9 ــــــ 1، بينما لعب الشارقة مباراتين وديتين أمام الطائي السعودي وتعادل سلبياً، وفاز 5 ــــــ 0 على جلف أف سي أحد أندية دوري الدرجة الأولى، وتتبقى للشارقة وديتان أمام الخليج وضمك السعوديين، ويحتل الشارقة المركز الرابع في الدوري برصيد 22 نقطة.

أندية الوسط

خاضت أندية وسط جدول ترتيب الدوري أيضاً، العديد من الوديات، وخسر الجزيرة صاحب المركز الخامس برصيد 20 نقطة، أمام الخليج السعودي 1 ـــــــ 2، ونظم الوحدة صاحب المركز السادس بفارق الأهداف عن الجزيرة، دورة ودية دولية، وفاز خلالها على الزمالك المصري 3 ـــــ 1، وخسر من الاتفاق السعودي في النهائي 2 ـــــ 4 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

وحقق البطائح صاحب المركز السابع برصيد 16 نقطة، الفوز ودياً بنتيجة واحدة 1 ـــــــ 0 على كل من ضمك والطائي السعوديين، وتتبقى للفريق ودية السبت المقبل، أمام بني ياس الذي يحتل المركز الثامن بفارق الأهداف في الدوري، ولعب وديتين خلال معسكره في مدينة العين، وفاز فيهما على أجمك الأوزبكي 3 ــــــــ 1، وعلى بينونة أحد أندية دوري الدرجة الثانية 2 ــــــ 1.

وفاز النصر صاحب المركز التاسع برصيد 15 نقطة، على الطائي السعودي 3 ـــــ 0، وتعادل مع الفيحاء السعودي 1-1، ومع خورفكان 2-2، ويحتل خورفكان المركز العاشر برصيد 12 نقطة، ولعب مباراة ودية ثانية خسرها 2 ـــــ 3 أمام دبا الفجيرة أحد أندية دوري الدرجة الأولى.

الرباعي الأخير

أما أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة في جدول ترتيب الدوري، فخسر اتحاد كلباء صاحب المركز 11 برصيد 12 نقطة، 1 ـــــ 2 أمام عجمان، والذي يعسكر في الفجيرة، وكانت لديه مباراة ودية أخرى ألغيت أمام الهلال يونايتد أحد أندية دوري الدرجة الثانية.

ولعب حتا مواجهة ودية قوية أمام الأهلي المصري، وانتهت بالتعادل 1-1، وفاز فريق الإمارات ودياً على ناشيونال بانتس 1-0، وخسر أمام ريغا اللاتيفي 1 ـــــ 3، ويحتل حتا والإمارات المركزين 13 و14 بالترتيب، ويملك كل منهما 5 نقاط.

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