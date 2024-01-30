هدف عبدالله عباس لاعب منتخبنا الوطني مرشح لجائزة الأفضل في العالم للكرة الشاطئية 2023

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي



أعلنت لجنة الكرة الشاطئية، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في العالم للكرة الشاطئية خلال عام 2023، والتي تضمنت هدف نجم منتخب الإمارات عبدالله عباس في شباك منتخب إسبانيا خلال دورة "نيوم" الدولية.

وضمت القائمة المرشحة 10 أهداف لنجوم عالميين، رجال وسيدات، تم إحرازها في أكثر من بطولة دولية، على مدار العام.

وأتاحت اللجنة للجماهير التصويت لاختيار هدفها المفضل، من بين الأهداف العشرة الموجودين في القائمة، حتى الثاني من فبراير المقبل.

وأرفقت قائمة الترشيحات بمشاهد مصورة للأهداف العشرة، حيث جاء هدف عبدالله عباس خلال فوز منتخب الإمارات على نظيره الإسباني 5-4 ضمن منافسات الدور الأول لدورة نيوم الدولية التي أقيمت بمدينة جدة السعودية شهر أكتوبر الماضي، ونال منتخب الإمارات فيها المركز الثالث بعد فوزه على نظيره الألماني 3-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسيتم تكريم الفائز بجائزة أفضل هدف في عام 2023 خلال حفل نجوم كرة القدم الشاطئية الذي يقام في دبي يوم 12 فبراير المقبل، قبل ثلاثة أيام من انطلاق بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي ستقام في دبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز