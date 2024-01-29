البطائح وخورفكان في أولى مواجهات نهائي «بلاي اوف» الصالات غداً

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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تبدأ غداً أولى مواجهات نهائي «بلاي اوف» لدوري كرة قدم الصالات، ويلعب البطائح وضيفه خورفكان في السابعة والنصف مساءً فيما تقام المباراة الثانية بين الفريقين 3 فبراير المقبل لمباراة فاصلة ثالثة حدد يوم 6 فبراير المقبل موعداً لمباراة فاصلة ثالثة في ملعب صالة نادي خورفكان في حال الحاجة إليها.

ويقود البطائح المدرب الوطني عدنان الهولي وتضم تشكيلته ماجد المعيني، عمر الفهيم، محمد البحري ثلاثي حراسة المرمى، وأحمد زعبيل، عبدالله الخمري، عبدالله الفلاسي، أحمد حماد، عبدالقادر حاج الصديق، محمد عبيد، وراشد عبيد بينما يقود خورفكان المدرب الوطني أنور الحمادي ومن أبرز لاعبيه حسن الحنطوبي في حراسة المرمى، طلال خالد، هيثم صالح الشاعر، عمر النقبي، سعود خالد، خالد الحمادي، عبدالله الحوسني، أحمد الحمادي وعلي زايد.

وأوضح هيثم الحمادي مدير فريق خورفكان أن الفريق لعب ثلاث مباريات خلال الفترة الماضية أمام الحمرية والفريق العُماني وقال: الفريق جاهز من كل النواحي فنياً وبدنياً ومعنوياً ومكتمل الصفوف ونتمنى أن تخرج المباراة في أجمل صورة من حيث الروح الرياضية العالية والابتعاد عن الشد العصبي.

وتوقع أحمد بني ياسي مدير فريق البطائح أن تكون المواجهة صعبة على الفريقين وقال: الحظوظ متساوية وفريقنا جاهز والثقة كبيرة باللاعبين ونقدم الشكر إلى حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس على الدعم والمساندة ومتابعة الفريق وتهيئة الأجواء المناسبة له.

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