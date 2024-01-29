دبي تستقطب 13 معسكرًا دوليًا بمجمع حمدان الرياضي خلال أسبوعين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل دبي استقطاب المزيد من المعسكرات التدريبية الرياضية الدولية للفرق والمنتخبات في مختلف الرياضات، التي تتدرب استعدادًا لخوض منافسات البطولات العالمية وفي مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتحرص على التدريب في دبي نظراً لأهمية المعسكرات التي تقام في دبي، وفائدتها الكبرى على الاستعدادات، ورغبة الجميع بالحضور إلى دبي تحديداً، وللاستفادة من روعة الطقس فيها وتميز المنشآت السياحية والرياضية والمرونة في حركة السفر والتنقل والاستمتاع بجودة الحياة.

واستضاف مجمع حمدان الرياضي 13 معسكرًا تدريبيًا دوليًا لمنتخبات وفرق السباحة والغطس وكرة الماء والسباحة الفنية خلال أسبوعين فقط في شهر يناير الجاري، من دول أمريكا، والبرازيل، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلاندا، والمجر، وأوكرانيا، واليونان، وإيطاليا، وتونس، وكرواتيا، وضمت المعسكرات التدريبية نخبة من أقوى الرياضيين من بينهم 19 بطلًا أولمبيًا و67 بطل عالم، بالإضافة إلى طواقم المدربين والفنيين والمعالجين، وكثفت المنتخبات تدريباتها استعدادًا لخوض منافسات بطولة العالم للألعاب المائية التي تقام في فبراير 2024، واستعدادًا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن أبرز الأبطال العالميين الذين شاركوا في معسكر المنتخب الأمريكي للغطس كل من البطل الأولمبي أندرو كابوبيانكو الحاصل على فضية أولمبياد طوكيو 2020، وجيسيكا باراتو الحاصلة على فضية أولمبياد طوكيو 2020، وبرونزية بطولة العالم في اليابان 2023، و ديلاني شنيل الحاصلة على فضية أولمبياد طوكيو 2020، وفضية بطولة العالم اليابان 2023، كما ضم منتخب أوكرانيا للسباحة الفنية لاعبات أولمبيات وبطلات عالميات من أبرزهن البطلة مارتا فاديميڤنا، والبطلة ڤيرونيكا هريشكو، والبطلة انهيلينا اوڤتشينيكوڤا.

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في معسكر المجر للسباحة البطلة بوجلاركا كاباس الحاصلة على برونزية أولمبياد ريو 2016، و15 ميدالية ذهبية في بطولات العالم وأوروبا و14 فضية في أولمبياد الشباب وكأس العالم وأوروبا و15 برونزية في مختلف البطولات، واجنا كيسيلي الحاصلة على 3 ذهبيات في أولمبياد الشباب و22 ذهبية في مختلف البطولات العالمية والأوروبية و11 فضية و11 برونزية، ومن منتخب كندا البطلة العالمية باميلا وير الحاصلة على 49 ميدالية ملونة في مختلف البطولات العالمية،

كما شارك في المعسكر الأسترالي للغطس البطلات الأولمبيات الأستراليات ماديسون كيني، وأنابيل سميث، وميليسا أولي الحاصلات على ميداليات برونزية في أولمبياد ريو 2016 والعديد من الميداليات الملونة في مختلف البطولات العالمية، كما يعسكر المنتخب اليوناني لكرة الماء الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 نهاية الشهر الجاري.

وأصبح مجمع حمدان الرياضي، وجهة مفضلة للعديد من المنتخبات العالمية والأبطال الأولمبيين من مختلف الجنسيات وجميع الرياضات لإقامة معسكرات ناجحة أسفرت عن حصول عدد منهم على ميداليات أولمبية، حيث يستقطب المجمع عشرات الآلاف من الرياضيين ومن بينهم فائزين بثلاث ميدالية ذهبية و5 فضيات في الدورات الأولمبية يتقدمهم السباح الجنوب أفريقي تشاد لي كلو، والسباحة اليابانية ري كانتو، وبطل الريشة الطائرة الدنماركي فيكتور أكسلسين، وكذلك فائزين بتسع ميداليات ذهبية في بطولات عالم وثلاث فضيات وبرونزية يتقدمهم نجم الغطس الفرنسي جاري هانت، ونجمة السباحة الإيقاعية الروسي أنستازيا أخيبوفيسكايا، والعديد من النجوم.

وتتنوع الألعاب الرياضية التي يحتضنها المجمع بواقع 28 رياضة هي: السباحة، والسباحة الإيقاعية، وكرة الماء، والغوص الحر، والهوكي تحت الماء، والرجبي تحت الماء، والمبارزة، والجمباز، والغطس، والغوص، والكارتينج، والدراجات الهوائية، والجري، والريشة الطائرة، والدواثلون، والأكواثلون، والترياثلون، وكرة السلة، والكرة الطائرة، ومصارعة الكوشتي، والكاراتيه، واللياقة البدنية، والخماسي الحديث، وتايكوندو، وتنس، والملاكمة، ورفع الأثقال، وتنس طاولة.

ويواصل مجلس دبي الرياضي العمل بالتعاون مع مختلف المؤسسات من داخل الدولة وخارجها، ومع المنظمين، لتسهيل حضور الفرق والرياضيين العالميين والدخول في معسكرات تدريبية، نظراً لتوافر المنشآت الرياضية العالمية، وجميع عوامل الجذب التي تتضمن سهولة الوصول والحركة، وتوافر المنشآت الفندقية ومراكز التسوق والترفيه الشهيرة، إلى جانب روعة الطقس، وجميع فرص الاستمتاع بجودة الحياة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز