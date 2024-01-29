النصر يفوز على الطائي ويتعادل مع خورفكان ودياً

المصدر: دبي- عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز النصر، أمس، على الطائي السعودي، بثلاثية في المباراة الودية التي جمعتهما بالملعب الفرعي رقم 1 بنادي النصر، ويقود الطائي الروماني ريجيكامب مدرب الوحدة والوصل السابق، وسجل الأهداف المغربي عادل تاعرابت والإيطالي مانولو غابياديني، والبرتغالي يوري ميديروس، فيما أضاع هزاع الهزاع لاعب الطائي ركلة جزاء لفريقه في الشوط الثاني.

وتعادل «العميد» مع خورفكان 2 - 2، في تجربة ودية ثانية لعبها بتشكيلة مختلفة بملعب ذياب عوانة باتحاد الكرة، وسيخوض الفريق 4 مباريات ودية في الفترة المقبلة أمام الأهلي السعودي، الإمارات، الجزيرة الحمراء، وعجمان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز