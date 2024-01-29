شباب الأهلي يجدد عقد يوري سيزار

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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جددت شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عقد يوري سيزار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعياً للمحافظة على استقرار الفريق، والتمسك بأعمدته الأساسية، وجاء التجديد بالشراكة مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

وكان «فرسان دبي»، تعاقد مع سيزار في يناير 2021، والذي لعب مع الفريق 4069 دقيقة موزعة على 71 مباراة وسجل 16 هدفاً، وتلقى 4 بطاقات صفراء، في مسابقات المحترفين، ومنها 2937 دقيقة موزعة على 55 مباراة، وسجل خلالها 10 أهداف. بالدوري.

وفاز شباب الأهلي على بريسبولس الإيراني أمس، 5 - 0 باستاد راشد، ودياً وأحرز الأهداف، ماتيوس ليما هدفين بالدقيقتين 22 و60، وكل من عزيز غانيف ومروان الوطني، والبديل دريسا كوليبالي في الدقائق 44 و32 و78. وبدأ شباب الأهلي المباراة بتشكيلة ضمت عادل أبوبكر في حراسة المرمى، وأمامه محمد مرزوق، رينان فيتور، سعيد سليمان، يوسف جابر، عزيز غانييف، برونو ليموس، مروان الوطني، ايغور جيسوس، يوري سيزار وماتيوس ليما.

أقيمت مباراة شباب الأهلي بوريسبولس الإيراني بعد إلغاء مباراة «فرسان دبي» الودية أمام اتحاد جدة والتي كانت مقررة باستاد راشد، وذلك بناءً على طلب النادي السعودي.

وسبق أن لعب شباب الأهلي مباراتين وديتين خلال الفترة الماضية، وفاز على الخليج السعودي بهدف ماتيوس ليما، وعلى بي أي سبورت أحد أندية دوري الدرجة الثالثة 9 - 1.

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