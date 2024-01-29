31 هدفاً في 8 مباريات.. الأسبوع الـ 18 في «الهواة» يمطر أهدافاً   

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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حملت مباريات الجولة 18 من دوري الدرجة الأولى، وهي الافتتاحية في مرحلة الإياب، أهدافاً غزيرة وصلت إلى 31 هدفاً خلال 8 مباريات في وقت وصل فيه معدل البطاقات الملونة إلى 34 بطاقة، ووسع العروبة المتصدر برصيد 45 نقطة الفارق بينه وبين دبا الحصن الوصيف «34 نقطة» إلى 11 نقطة، وهو فارق مريح للعروبة الساعي إلى حسم بطاقة الصعود الأول مبكراً. وتمكن الفريق من تحقيق الانتصار الرابع عشر في المسابقة مع 3 تعادلات، ولم يتذوق الأخضر طعم الهزيمة طوال 18 مباراة.

نزيف النقاط

وفيما يتعلق بدبا الحصن الوصيف فقد خسر مباراته أمام العروبة وفشل في رد اعتبار هزيمة الذهاب بهدفين، ليفقد الحصن أمامه 6 نقاط بالتمام والكمال، لكن دبا الحصن رغم الهزيمة ظل محافظاً على وصافة الترتيب بعد فشل الظفرة صاحب المركز الثالث «32 نقطة» في فك شيفرة الجزيرة الحمراء الذي فرض التعادل على فارس الظفرة ذهاباً وإياباً، وخاض مباراة أول من أمس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37 إثر طرد اللاعب كروز، والمثير أن حكم المباراة بدر بوجمهور اكتفى فقط بإشهار البطاقة الحمراء طوال زمن اللعب، ليفشل الظفرة في استغلال هذه الفرصة ويفوت في الوقت ذاته فرصة استرداد الوصافة من دبا الحصن الخاسر أمام العروبة.

تألق يونايتد

أظهر لاعبو فريق يونايتد تألقا لافتاً وتمكنوا من تحقيق فوز عريض على مصفوت برباعية نظيفة جعلت الوافد الجديد يقتحم مربع الكبار برصيد 27 نقطة، ومن خلفه تأتي 3 فرق برصيد 26 نقطة، وهي العربي ودبا الفجيرة والفجيرة، والتي تحتل من المركز الخامس وحتى السابع، ثم الثلاثي الذيد ومسافي والجزيرة الحمراء برصيد 24 نقطة لكل فريق، ويأتي في المركز الثاني عشر فريق غلف إف سي برصيد 20 نقطة، يليه الحمرية برصيد 19 نقطة، ثم غلف يونايتد الرابع عشر بـ18 نقطة، وفي المراكز الثلاثة الأخيرة تأتي أندية مصفوت 13 نقطة، وسيتي برصيد 7 نقاط، والرمس الأخير بست نقاط.

هدافون

وعلى صعيد هدافي المسابقة لا يزال الإنجليزي بينك أفوبي محترف الظفرة يتصدر القائمة برصيد 12 هدفاً، يليه الحساني تامبورا لاعب العروبة 11 هدفاً، ويأتي 3 لاعبين برصيد 10 أهداف، وهم جاسما «مصفوت»، وتوريس، لاعب يونايتد، وعكاشة حمزاوي «الفجيرة».

تقام مباريات الأسبوع 19 على مدار يومين، حيث يشهد يوم 3 فبراير المقبل 4 مباريات تجمع مسافي ضد العروبة، ويلتقي الحصن مع غلف يونايتد، والعربي يستقبل غلف إف سي، والحمرية يواجه الظفرة، ويوم 4 من الشهر نفسه يلاقي الفجيرة ضيفه يونايتد، والرمس يستقبل سيتي، ومصفوت ضد التعاون، ودبا الفجيرة يلاقي الذيد.

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