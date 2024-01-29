بني ياس يفوز على أجمك الأوزبكي ودياً بثلاثية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس على نظيره أجمك الأوزبكي 1-3 في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين ضمن معسكر «السماوي» خلال فترة التوقف استعداداً للاستحقاقات المقبلة. سجل ثلاثية بني ياس الألباني تاولانت سيفيري «هدفان»، والبرازيلي جواو فيكتور.

وتعد تجربة أجمك الأوزبكي ثاني تجارب بني ياس خلال معسكره المقام حالياً في مدينة العين، إذ خاض الفريق أولى التجارب الودية أمام فريق بينونة وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف.

وينتظر أن يخوض بني ياس تحت قيادة مديره الفني السلوفيني داركو ميلانيتش عدداً من التجارب الودية الأخرى خلال المعسكر قبل العودة للمباريات الرسمية عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الآسيوية. ويحتل بني ياس المركز الثامن في دوري أدنوك للمحترفين برصيد 16 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة، وخسر 6 مواجهات.

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