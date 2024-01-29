«التحريات» بطلاً لخماسيات شرطة دبي لكرة القدم

المصدر: دبي - البيان

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توج اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، فريق الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بطلاً لبطولة شرطة دبي لخماسيات كرة القدم للإدارات العامة ومراكز الشرطة، والتي تم تنظيمها ضمن منافسات درع القائد العام بمشاركة 22 فريقاً.

وجاء التتويج بعد أن تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من انتزاع فوز صعب على فريق الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بهدف يتيم في ختام لقاء ماراثوني شهد قمة الإثارة والتحدي بين الفريقين.

حضر حفل التكريم الختامي الذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي في منطقة الجداف، اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، والعميد مصبح الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد سعيد سهيل العيالي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، والعميد الدكتور سعيد عبدالله القمزي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون العمليات الجنائية، والمقدم عبد الباسط علي مدير إدارة الشؤون الرياضية.

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