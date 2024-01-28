الزمالك يحسم لقب كأس دبي للتحدي بهاتريك في شباك الأهلي السعودي

المصدر: دبي- عدنان الغربي-نصوير -سالم خميس

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توّج الزمالك المصري بطلا لكأس دبي للتحدي 2024، بعدما تغلب على الأهلي السعودي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وسجل هاتريك الزمالك شيكابالا ويوسف محمد وعمار ياسر ، فيما حصل الرجاء المغربي على المركز الثالث بفوزه على ووهان ثري تاونز الصيني بهدف دون رد.

أقيمت "كأس دبي للتحدي 2024 " تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي وجالوب جلوبال.

وجاء النهائي مثيرا وحافلا بالندية منذ البداية، وتبادل الفريقان الهجمات السريعة، التي بدأها الزمالك بقيادة شيكابالا، ثم انتزع الأهلي الأفضلية الهجومية بفضل نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، وهدد مرمى محمد عواد ببعض المحاولات الخطرة التي رد عليها الزمالك بهجمة مرتدة قادها المهاجم البنيني سامسون أكينيولا لكنها انتهت بتسديدة خارج المرمى، قبل أن ينجح شيكابالا في هز شباك الأهلي بهدف جميل في الدقيقة 31، وبذل الفريق السعودي جهودا إضافية لمعادلة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول لكنه لم يتمكن من اختراق دفاع الزمالك المتماسك.

ومع بداية الشوط الثاني، فاجأ الزمالك الأهلي بهدف ثان في الدقيقة 47 حمل توقيع يوسف محمد الذي توغل وسط الدفاع ونجح في الانفراد بالمرمى وأسكن الكرة الشباك بسهولة، وفي الوقت الذي كان فيه الأهلي يبحث عن تقليل الفارق تعرض لاعبه علي حسن مجرشي للطرد في الدقيقة 56 بسبب الاعتداء بالضرب على اللاعب نبيل عماد، ما سهل مهمة الزمالك في تعزيز تقدمه بالهدف الثالث عن طريق عمار ياسر في الدقيقة 87 وحسم اللقب بجدارة.

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