الفيفا يكشف عن الملصق الرسمي لمونديال الشاطئية "الإمارات 2024"

المصدر: وام

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الملصق الرسمي لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير المقبل.

وأوضح الفيفا أن هذا الملصق تتجلى فيه الإثارة والألوان والسرعة في قلب بطولة من بطولات الاتحاد الدولي الأكثر غزارة بالأهداف، مبيناً أنه مستوحى من الملصقات السياحية التقليدية، حيث سخر ألوان الرمال والشمس لتجسيد الإثارة التي سيعيشها عشاق هذه اللعبة في دبي.

ويصور الملصق نجم كرة قدم شاطئية ينفذ لعبة "مقصية"، وهي الحركة التي تشتهر بها هذه الرياضة، حيث يسدِّد أمام زملائه والجماهير التي تملأ الملعب تحت أفق مدينة دبي إذ توضح الخلفية المعالم الرئيسية في مدينة دبي.

ويشارك في مونديال الشاطئية 16 من أفضل المنتخبات في العالم، ومن بينها البرازيل والبرتغال، بطلتا العالم سابقاً.

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