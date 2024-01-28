«كأس دبي» بين الأهلي السعودي والزمالك الليلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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ضرب الأهلي السعودي موعداً مع الزمالك المصري في نهائي «كأس دبي للتحدي 2024» المقرر في الثامنة مساء اليوم باستاد آل مكتوم، وتأهل الأهلي أمس بفوزه على ووهان ثري تاونز الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف النهائي باستاد آل مكتوم بدبي.

وكان الزمالك وصل إلى المباراة النهائية بفوزه على الرجاء المغربي أول من أمس بركلات الترجيح 4 - 2.

وتقام «كأس دبي للتحدي 2024» تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي وجالوب جلوبال.

وتنطلق المباراة النهائية بين الزمالك والأهلي السعودي في الثامنة مساء اليوم باستاد آل مكتوم، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الرجاء وووهان ثري تاونز في الرابعة عصراً.

وقدم الأهلي السعودي بقيادة نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو أداءً مميزاً في مباراته مع الفريق الصيني الذي تقدم بالدقيقة السادسة برأسية زهانغ اكسيوبين، وأدرك الأهلي التعادل عن طريق سميحان النابت في الدقيقة العاشرة، وضغط الفريق على مرمى ووهان وألغى الحكم هدفين للفريق بداعي التسلل، ثم أضاع فيرمينو فرصة سهلة لمضاعفة النتيجة عندما انفرد بالمرمى لكنه سدد الكرة فوق العارضة.

وفي الشوط الثاني لم تكن هناك خطورة على أي من المرميين، قبل أن يتمكن الأهلي من إضافة الهدف الثاني عن طريق الإسباني غابرييل فيغا في الدقيقة 69، وعزز زميله فهد الرشيدي تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 78، ليتأهل الفريق بجدارة إلى النهائي.

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