4 انتصارات في ختام الجولة 18 لـ«الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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شهد ختام مباريات الجولة 18 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» 4 انتصارات، وتغلب يونايتد على مصفوت 4 - صفر، وسجل الرباعية لويس مارسيلو هدفين، وبابي باكاري وموسى اودراجو، وبهذا الفوز رفع يونايتد رصيده إلى 27 نقطة وقفز للمركز الرابع.

وتغلب الفجيرة على سيتي 4 - 3 في مباراة ماراثونية سجل لـ«الذئاب» محمد سالم هدفين، وبلايس لويك هدفين فيما أحرز لسيتي ويسلي هنريكي هدفين ومحمد خالد، ووصل رصيد الفجيرة إلى 26 نقطة.

وتفوق التعاون على مسافي 3 - 1 وأحرز الثلاثية اليكساندرهدفين وعيد سليمان فيما سجل للخاسر اميغيرو وبهذا الفوز يرفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة.

وتغلب الذيد على الرمس 3-صفر وسجل الأهداف لامار اونيل هدفين ومحمد الحمادي ووصل الذيد إلى النقطة 24.

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