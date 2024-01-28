«الأبيض» يواجه طاجيكستان بطموح التأهل لدور الثمانية في كأس آسيا الليلة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يلتقي في الثامنة من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع منتخب طاجيكستان باستاد أحمد بن علي، في دور الـ 16 لكأس آسيا لكرة القدم، في الدوحة ويسعى «الأبيض» إلى العبور لدور الثمانية للنسخة الثالثة على التوالي بعدما سبق ووصل إليه في نسختي «أستراليا 2015» و«الإمارات 2019».

وتنتظر منتخبنا مواجهة صعبة، ويتشابه مع منافسه في الظروف ونتائج دور المجموعات، إذ حصل كل منهما على بطاقة التأهل عن المركز الثاني، كل بمجموعته برصيد 4 نقاط،وتأهل «الأبيض» بعد فوزه على هونغ كونغ 3 - 1، والتعادل مع فلسطين 1-1، والخسارة أمام إيران 1 - 2،

بينما تأهلت طاجيكستان في واحدة من مفاجآت البطولة، بعد حسمها وصافة المجموعة الأولى، بالتعادل مع الصين سلبياً، والخسارة أمام قطر بهدف، ثم الفوز على لبنان 2 - 1، ووصل إلى دور الـ 16 في ظهوره الأول في كأس آسيا منذ 2000.

تحضير

وبدأ منتخبنا التحضير لمواجهة الليلة، عقب نهاية مباراته مع إيران في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة، بتدريبات يومية حرص من خلالها الجهاز الفني على دراسة كل الأمور المتعلقة بلقاء طاجيكستان، مع تعزيز الروح القتالية، وزيادة التناغم بين اللاعبين، لتحفيزهم على تحقيق التطلعات بالحصول على بطاقة التأهل للدور التالي.

وتعرف الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب باولو بينتو، على طاجيكستان من خلال مبارياتها الثلاث في المجموعة الأولى.

واستقر على التشكيلة والطريقة المناسبة لخوض المباراة، والمتوقع أن يعتمد فيه المدرب البرتغالي على التوازن الدفاعي والهجومي، لمحاولة تجنب الأخطاء الدفاعية التي تسببت في تلقي شباك «الأبيض»، 4 أهداف في 3 مباريات، مع إيجاد حلول هجومية لاختراق دفاع طاجيكستان الأضعف بين خطوطه، وهناك توقعات كبيرة بعودة علي مبخوت إلى قائمة البدلاء، مع إمكانية الدفع به حسب مجريات المباراة.

صعوبة

وأكد البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخبنا، أنه يعلم صعوبة لقاء منتخب طاجيكستان،وقال:أعددنا المنتخب جيداً بالصورة التي تتناسب مع اللقاء، فالفريق المنافس تأهل لأول مرة إلى هذا الدور، وبالتالي سيكون لديه حافز كبير من أجل مواصلة المشوار لأبعد نقطة، وركزنا جيداً على هذا الأمر.

وأضاف: حظوظ المنتخبين متساوية الكل لديه طموح التأهل وهو ما يتطلب من لاعبينا مجهوداً مضاعفاً لأنه لا مجال لارتكاب أي أخطاء، والتركيز العالي هو سلاح المنتخب للفوز والتأهل.

وتابع: ثقتي كبيرة في اللاعبين بتأدية الدور المطلوب منهم، والتصدي لهجمات الفريق المنافس، لأننا نعلم جيداً مراكز قوتهم وضعفهم بعد دراستهم خلال الفترة الماضية.

وعن اختيارات اللاعبين للمشاركة في اللقاء أكد بينتو أنه يختار اللاعبين بناء على تقييمات فنية فقط دون أي اعتبارات أخرى، وهو الوحيد المخول بذلك الأمر.

الأولى

وتجدر الإشارة إلى أن مواجهة الليلة، هي المباراة الرسمية الأولى بين المنتخبين، وسبقتها مباراتان وديتان،، وفاز منتخبنا 3 - 2، باستاد زعبيل في 12 نوفمبر 2020، وتعادل المنتخبان سلبياً باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في 25 مارس 2023.

مشاركات

يشارك «الأبيض» للمرة 11 والسادسة على التوالي في نهائيات كأس آسيا، وأفضل نتائجه، هي الوصول إلى الدور قبل النهائي في أستراليا 2015 والإمارات 2019، والمركز الثاني في الإمارات 1996.

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