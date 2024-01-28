محمد مطر غراب: وجود مبخوت وليما وكايو مهم في مباراة المنتخب وطاجيكستان

المصدر: دبي – محمد فضل

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شدد محمد مطر غراب المحلل الفني على أهمية مشاركة الثلاثي علي مبخوت وكايو وفابيو ليما في مباراة المنتخب وطاجيكستان اليوم، وقال:

وجود لاعبين من قيمة مبخوت وليما، يرفع من معنويات «الأبيض»، ويجعل اللاعبين يؤدون بثبات طوال المباراة، فضلاً عن استغلال الفرص.

والتي تحتاج عنصر الخبرة، مع كامل الاحترام لبقية لاعبي المنتخب، الذين تمكنوا من وضع المنتخب في دور الـ 16، لتزداد الآمال بالوصول إلى ربع نهائي كأس آسيا. وأشار غراب إلى أن أداء «الأبيض» خلال مباريات دور المجموعات، أحدث نوعاً من القلق، بسبب طريقة لعب المدرب، واختيار التشكيلة.

حيث يوجد عدد من اللاعبين لا يلعبون باستمرار مع أنديتهم في الدوري، وقال: أؤكد أن المدرب في نهاية الأمر هو من يحدد من يلعب ومن يبقى في «دكة الاحتياطي»، وما رأيناه خلال المباريات الماضية متغير لأبعد الحدود، من حيث الأسماء وطريقة اللعب، ما يجعلنا نتساءل، ما الشيء الذي يريده المدرب؟.

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