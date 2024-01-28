منذر علي: الثقة كبيرة في قدرات «الأبيض» للوصول إلى دور الثمانية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد منذر علي لاعب منتخبنا والوصل سابقاً، أن الثقة كبيرة في قدرات لاعبي «الأبيض»،وأنهم قادرون على تجاوز منتخب طاجيكستان، والوصول إلى الدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية، وقال: دفاع طاجيكستان ضعيف جداً، ومن الممكن اختراقه وتسجيل أهداف ،و«الأبيض» بشكل عام، الأفضل على أرض الواقع.

وأضاف: نحن قادرون بأيدينا أن نسهل من مهمتنا أو نصعبها أمام طاجيكستان، فإذا لعبنا 90 دقيقة كاملة بجدية وبتركيز عالٍ وباحترام للمنافس، سنحصل على بطاقة التأهل، أما إذا تعاملنا باستهانة مع المنافس، فلن يكون هناك تركيز أو جدية، وسنصعب المهمة على أنفسنا، وأتمنى من لاعبينا التحلي بالروح القتالية والإصرار والعزيمة على إسعاد جمهور الكرة الإماراتي، والذي ينتظر أن يحقق الجيل الحالي، إنجازاً غير مسبوق، وينجح في الوصول إلى المباراة النهائية.

وتحدث منذر عن الانتقادات التي توجه للمدرب بينتو، لعدم الاستقرار على تشكيلة واحدة لخوض المباريات، واستمرار تغيير قائمة البداية في كل مباراة، وقال:

هناك أمور كان على اتحاد الكرة توضيحها للشارع الرياضي قبل البطولة، وأهمها طموحاتنا في كأس آسيا، وهل نشارك بهدف المنافسة أم بهدف إعداد وبناء جيل جديد للمنتخب الوطني، والواضح وفق تشكيلات وتعامل المدرب مع المباريات، أنه يتعامل مع كأس آسيا كأنها بطولة ودية، ويحاول من خلالها تجربة البعض واستبعاد البعض الآخر ، وربما كنا سنلتمس للمدرب العذر إذا حدثنا أحد المسؤولين قبل كأس آسيا، وكشف عن الهدف المنشود من المشاركة.

وأوضح: أصدق دليل على ذلك، استبعاد علي مبخوت من جميع مبارياتنا، وإذا لم يكن المنتخب يحتاج جهود الهداف التاريخي للكرة الإماراتية، فلماذا تم استدعاؤه للمنتخب، وإذا كان عدم مشاركته لأسباب فنية، فعلى المدرب الجلوس مع اللاعب، ومحاولة إيجاد علاج لتلك الأسباب، لأن غياب لاعب بإمكانات مبخوت عن البطولة الآسيوية، شيء محزن، وأضف إلى ذلك، فإنه من الضروري تثبيت التشكيلة الدفاعية للمنتخب، ودعم الانسجام بين لاعبي الدفاع، والكل تابع الأخطاء التي وقعت من مدافعي «الأبيض» خلال مبارياتنا في دور المجموعات.

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