الأهلي السعودي يضرب موعداً مع الزمالك في نهائي كأس دبي للتحدي

المصدر: دبي- عدنان الغربي تصوير سالم خميس

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ضرب الأهلي السعودي موعدا مع الزمالك المصري في نهائي"كأس دبي للتحدي 2024 " غدا، بعدما ضمن تأهله على حساب ووهان ثري تاونز الصيني بـتغلبه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحدفي نصف النهائي مساء اليوم على استاد آل مكتوم بدبي، فيما تأهل الزمالك في المباراة الأولى، أمس، بفوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح 4-2.

وتقام "كأس دبي للتحدي 2024 " تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي وجالوب جلوبال.

وقدم الأهلي السعوي بقيادة نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو عرضا قويا أمام الفريق الصيني الذي تقدم أولا منذ الدقيقة السادسة من رأسية زهانغ اكسيوبين لكن رد الأهلي جاء سريعا بواسطة سميحان النابت في الدقيقة 10، وضغط الفريق السعودي بثقله على مرمى ووهان ونجح في تسجيل هدفين ألغاهما الحكم بداعي التسلل، ثم أضاع فيرمينو فرصة سهلة لمضاعفة النتيجة عندما انفرد بالمرمى لكنه سدد الكرة فوق العارضة بقليل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني، سارت المباراة سجالا بين الفريقين دون خطورة حقيقية على أي من المرميين وإن بدا الفريق الصيني أقرب لهز الشباك.

وفي الدقيقة 61 أجرى مدرب ووهان 7 تغييرات دفعة واحدة، ما منح الأفضلية للأهلي السعودي في التحكم في المباراة وتمكن من إضافة الهدف الثاني عن طريق الاسباني غابرييل فيغا في الدقيقة 69، وعزز زميله فهد الرشيدي تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 78، ليوقع على التأهل إلى النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية بين الزمالك والأهلي في الساعة 8 ليلا على استاد آل مكتوم، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الرجاء وووهان ثري تاونز في الساعة 4 عصرا.

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