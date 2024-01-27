بعد تكرار فوزه عليه..رديف اتحاد كلباء بطلاً لدوري كرة قدم الصالات عبر بوابة البطائح

المصدر: كلباء- البيان

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توج عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي أمس الخميس، فريق اتحاد كلباء بطلاً لدوري الرديف لكرة قدم الصالات لموسم 2024-2023 في المباراة التي أقيمت بينهما في الصالة الرياضية بنادي البطائح بعد تكرار فوزه عليه في المباراة الثانية للنهائي بنتيجة 3-4 وكان قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 2-3 ليتوج بطلاً لدوري كرة قدم الصالات.

وسجل لفريق كلباء كل من عبدالله البلوشي عند الدقيقة 15والدقيقة40 وعلي جمعه في الدقيقتين 16،17، بينما سجل للبطائح كل من علي الحمادي في الدقيقة 4 وعثمان خميس في الدقيقة 22و24 وليتوج كلباء بطلاً للدوري..

ومن جانبه أشاد راشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي باللاعبين والجهازين الفني والإداري للفريق، قائلاً نهدي هذه البطولة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ،حفظه الله، مثمناً دعمه المتواصل للأندية بالإمارة كما قدم شكره للشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان ورئيس النادي وأخيه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء ونائب رئيس النادي على الدعم والثقة والوقوف مع مجلس الإدارة والمتابعة الدائمة، كما توجه بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي مشيداً بالدعم الدائم للنادي وأنديه الإمارة مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس مما ساهم في نجاح دوري الرديف.

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