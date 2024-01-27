المعنويات العالية سلاح «الأبيض» قبل مواجهة طاجيكستان غداً    

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم، اليوم، تحضيراته للقاء منتخب طاجيكستان غداً، في دور الـ 16 لكأس آسيا بمعنويات عالية بين اللاعبين، والتي تعد أهم أسلحة المنتخب في هذه المرحلة بعد تخطيه دور المجموعات.

وسيتم التركيز في المران على تطبيق لاعبينا لخطة المباراة، التي تم التدريب عليها خلال الأيام الماضية، وفق برنامج وضعه الجهاز الفني، بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، لتجهيز جميع اللاعبين، ومعالجة بعض النقاط التي صاحبت الأداء في مباريات المجموعة، والعمل على تعزيز الإيجابيات، وتطوير الجوانب الفنية والتكتيكية، ويطمح بينتو لقيادة المنتخب لمرحلة متقدمة في كأس آسيا. ويعقد اليوم في المركز الإعلامي للبطولة المؤتمر الصحافي للمباراة، بحضور مدربي الفريقين.

وتأهل منتخبنا لدور الـ 16 بعدما أنهى مشواره في المجموعة الثالثة بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط، من الفوز على هونغ كونغ 3 - 1، والتعادل مع فلسطين 1-1، والخسارة من إيران 1 - 2.

ولم يستقر بينتو على التشكيلة النهائية لخوض الدور ثمن النهائي، وسيتم تحديدها بناء على رؤية الجهاز الفني لمباريات طاجيكستان في المجموعة الأولى من البطولة الآسيوية.

ويصعب توقع تشكيلة «الأبيض» في مباراة طاجيكستان، مع التغييرات العديدة التي يجريها بينتو على القائمة المختارة لبدء المباراة، ولا يوجد سوى لاعبين فقط خاضا المباريات الثلاث الماضية كاملة بواقع 270 دقيقة، وهما الحارس خالد عيسى، والمدافع بدر ناصر، بينما لم يشارك في البطولة حتى الآن حارسا المرمى علي خصيف وحسن حمزة، واللاعبون محمد العطاس، عبدالرحمن صالح، ومحمد عباس، وعلي مبخوت الهداف التاريخي للمنتخب وللدوري، والذي يثير غيابه علامات استفهام كثيرة.

جهود

واستفاد بينتو، خلال مباريات منتخبنا في البطولة الآسيوية، بجهود 20 لاعباً، بجانب خالد عيسى وبدر ناصر، هم: زايد سلطان، ولعب 223 دقيقة، خليفة الحمادي «125 دقيقة»، عبد الله إدريس «196 دقيقة»، طحنون الزعابي «125 دقيقة»، نادر يحيى «81 دقيقة»، عبد الله رمضان «243 دقيقة»، كايو كانيدو «178 دقيقة»، سلطان عادل «180 دقيقة»، فابيو دي ليما «113 دقيقة»، خالد إبراهيم «139 دقيقة»، ماجد المحرزي «175 دقيقة»، علي صالح «151دقيقة»، خالد الهاشمي«142 دقيقة»، علي سالمين «34 دقيقة»، عبدالله حمد «27 دقيقة»، يحيى الغساني «147 دقيقة»، حارب عبدالله «114 دقيقة»، وأحمد جميل «دقيقتين».

ولم يكن هناك سوى 4 لاعبين تم الاستقرار عليهم للبدء في التشكيلة الأساسية للمباريات الثلاث وهم: خالد عيسى، بدر ناصر، زايد سلطان، وعبدالله رمضان.

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