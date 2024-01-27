العروبة يعزز صدارته لدوري «الهواة»   

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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عزز العروبة صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، بفوزه أمس على دبا الحصن بنتيجة 2 - 1، أحرز الهدفين تامبورا، ومهند خميس وأحرز لـ «الحصن» بولينغ ديمبل ووصل العروبة إلى 45 نقطة، فيما احتفظ دبا الحصن بالمركز الثاني «34 نقطة»، وتعادل الظفرة مع الجزيرة الحمراء 2 - 2، ووصل الظفرة إلى 32 نقطة، والجزيرة إلى 24 نقطة.

وتغلب غلف يونايتد على العربي 3 - 1، والحمرية على غلف إف سي 2 - 0. ويلتقي اليوم التعاون مع مسافي، والذيد مع الرمس، وسيتي مع الفجيرة، ويوناتيد مع مصفوت.

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