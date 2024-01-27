ستيفان جيرارد: الأجواء في الإمارات أكثر من رائعة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أعرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول السابق، والمدير الفني الحالي لفريق الاتفاق السعودي، عن سعادته بالوجود في الإمارات وإقامة معسكر الاتفاق ما بين أبوظبي ودبي، قائلاً:

«أحب أبوظبي ودبي، والأجواء رائعة في الإمارات، أحضر إلى المنطقة منذ عام 1999، ووجدت ترحيباً كبيراً منذ قدومي مع الفريق إلى الإمارات، وأشكر نادي الوحدة ومسؤوليه على الاستقبال والمعاملة الجيدة التي وجدناها خلال البطولة».

وأضاف أنه يتمنى فوز المنتخب السعودي بلقب كأس الأمم الآسيوية المقامة حالياً في قطر، كونه أصبح جزءاً من الكرة السعودية الآن، مشيراً إلى أن الجميع أصبح يتحدث عن كرة القدم في المنطقة بشكل عام، والتطور الذي تشهده، بدليل ما تقدمه المنتخبات العربية في البطولة القارية.

ويتولى جيرارد تدريب الاتفاق السعودي منذ الصيف الماضي، ومددت إدارة «فارس الدهناء» عقده مؤخراً حتى عام 2027.

وقال: «بالطبع أنا الآن جزء من الكرة السعودية ومن رؤية المملكة، وآمل فوز المنتخب بكأس آسيا، أملك العديد من الأصدقاء في السعودية، وكذلك في البحرين، التي أتمنى كذلك أن تذهب بعيداً في البطولة، وأن يكون طرفا النهائي السعودية والبحرين».

وتابع: «كأس آسيا تشهد مستويات قوية للغاية، ومنتخب السعودية يقدم أداءً جيداً، بجانب منتخبات المنطقة التي تشهد نمواً وتطوراً في كرة القدم يمكن ملاحظته».

وفاز جيرارد مع فريق الاتفاق السعودي بكأس بطولة الوحدة الدولية الودية التي نظمها «العنابي» خلال فترة التوقف الحالية، عقب فوزه في النهائي على الوحدة بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

فائدة كبيرة

وقال جيرارد عن مشاركة الاتفاق في البطولة: «استفدنا كثيراً من بطولة الوحدة الودية بمشاركة أندية قوية، الأمر المهم بالنسبة لنا كان خوض تجارب ودية قوية، ورفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين، وتطبيق أفكارنا الخططية والتكتيكية، والوصول لمستوى أفضل من الجاهزية استعداداً للجزء الثاني من الموسم عقب نهاية كأس آسيا».

وأردف: «خضنا مباراتين أمام أم صلال والوحدة، وكانتا تجربتين جيدتين، وأعتقد أننا استحققنا الفوز، حتى وإن كانت البطولة ودية، لكنها كانت تنافسية بمشاركة فرق جيدة مثل الوحدة والزمالك وأم صلال، وأيضاً مهمة لتجربة اللاعبين، خاصة الشباب، بالتأكيد هذا هو نوع المباريات الذي تريده، وحققنا إيجابيات عدة، ورأيت مستويات وعناصر مميزة في كل الفرق المشاركة ومدربين على أعلى مستوى».

مشروع طويل

وعن تمديد عقده مع الاتفاق مؤخراً حتى عام 2027، أكد جيرارد أنه يستمتع بتجربته في السعودية، والتمديد جاء لإيمانه بالمشروع طويل الأمد الذي يملكه النادي، موضحاً:

«عندما وقعت مع الاتفاق الصيف الماضي كنت أؤمن أن المشروع طويل وليس لفترة قصيرة، كنت أعلم أن المهمة لن تكون سهلة، وأعمل مع إدارة النادي على الكثير من التغييرات الجوهرية حتى في مرافق النادي، وفي قائمة الفريق ليكون أكثر قوة وتنافسية مستقبلاً».

وأضاف: «متحمس وفخور بتمديد عقدي مع الاتفاق، وأعتقد أنها بمثابة جائزة خلال العمل الجاد الذي قمنا به في الأشهر الستة الماضية، خاصة وأن النادي يرى قدرتنا على إحداث التغيير وتقديم عمل أفضل يسعد جمهور النادي».

اتفاق

وشدد جيرارد على احترامه لقرار لاعب الفريق السابق، الإنجليزي غوردان هندرسون الرحيل عن الاتفاق بعد 6 أشهر قضاها مع الفريق.

وقال عن رحيل اللاعب: «هذه الأمور تحدث للاعبين والمدربين، أي شخص يتخذ قرارات في حياته ومسيرته، وهندرسون سنحت له فرصة للانضمام إلى فريق كبير في أوروبا مثل أياكس أمستردام، بالتأكيد هو لاعب رائع ولدي الكثير من الاحترام له، وأحترم كذلك قراره، وأشكره على كل ما قدمه للفريق».

وعن رؤيته للكرة الإماراتية، أكد جيرارد أن الكرة في الإمارات تنمو وتتطور بشكل جيد، ولكن من المهم التركيز على الأكاديميات والناشئين، وأن يستمر العمل بوتيرة تصاعدية لتنمية الأطفال والمواهب وصقلها بالشكل المطلوب.

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