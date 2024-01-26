"فيفا" يبرز تصريحات حارس منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد حميد البلوشي، حارس مرمى منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، أن استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية فرصة لتحقيق طموحات المنتخب الوطني والتأهل إلى نهائي المونديال، وتعزيز المسيرة الناجحة للمنتخب طوال السنوات الماضية .

وأجرى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مقابله مع البلوشي، بمناسبة اقتراب موعد انطلاق كأس العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري، وعلى هامش المعسكر الخارجي الذي خاضه منتخب الإمارات مؤخراً في البرازيل، سلط فيه الضوء على طموحه مع المنتخب وتجربته مع الكرة الشاطئية وتحضيراته للمونديال.

واعتبر "فيفا" أن منتخب الإمارات، مستضيف المونديال، أحد أبرز المنتخبات تطورا في السنوات الأخيرة، وحقق تقدما واضحا على صعيد اللعبة، وهو ما جعله يتقدم في التصنيف العالمي للمنتخبات مع نهاية عام 2023 إلى المركز الثامن عالميا، والثاني آسيويا بعد منتخب اليابان، كما أنه يحتل المركز الأول عربيا، وهو ما يجعل الجماهير العربية تنتظر منه الكثير في كأس العالم.

وأوضح البلوشي، في تصريحاته، أن الهدف الأول لمنتخب الإمارات في "المونديال" هو تخطي دور المجموعات، بعد ذلك التعامل مع كل مباراة على حده بحسب الظروف، على اعتبار أن كل مباراة سيكون لها سيناريو خاص بها، وصولاً إلى الهدف الرئيسي وهو التأهل إلى النهائي.

وحول رأيه في منافسي منتخب الإمارات في مرحلة المجموعات؛ أكد البلوشي، أنه لا توجد مجموعة ضعيفة في كأس العالم، وأن الحظوظ كلها متساوية.

وقال: خضنا كأس العالم مرات عديدة، ربما 7 مرات، كان يفصلنا عن التأهل من المجموعة تفاصيل صغيرة، لذلك أرى أنه لا يوجد منتخب ضعيف في هذه البطولة، لأن المنتخب الذي يصل إلى كأس العالم هو منتخب قوي وتأهل بجدارة.

وأضاف: سوف ننظر إلى كل مباراة على حده، في البداية منتخب مصر، وبعد ذلك سنواجه أمريكا الذي سبق أن لعبنا ضده خلال معسكر الفريق في البرازيل، وبالتالي نحن نفكر في كل مباراة بشكلٍ منفصل، لا نفكر في المباريات الثلاث دفعة واحدة.

وحول شعوره بالمسؤولية من جراء إقامة المونديال في الإمارات؛ قال: بالنسبة لي، هذه ثاني بطولة كأس عالم أخوضها في بلادي، لقد خضت كأس العالم 2009 في دبي، وهذا الشيء يصب في صالحنا كلاعبين، لأننا سنحصل على دعم كبير من الجمهور، أنت تلعب بين عائلتك ومُحبيك، فهذا سيشكّل دعماً لنا، إذا كنا نبذل 100% سابقاً، سوف نبذل الآن 200%.

وأضاف: لا نريد تكرار الأخطاء السابقة، لقد اجتهدنا بشكلٍ كبير وسنحاول بأقصى طاقتنا تخطي إنجازاتنا السابقة، لدينا عزيمة وإصرار ألا نودّع البطولة وألا نستسلم بسهولة، كأس العالم سيقام على أرضنا وبين جماهيرنا، ونريد أن نظهر بأفضل صورة ممكنة، معظم لاعبينا أعمارهم تخطت 30 عاماً، وربما هذه البطولة الأخيرة لهم.

وأكد البلوشي، أن التجارب الاحترافية التي خاضها لاعبو منتخب الإمارات ساهمت في تطوير مستوياتهم الفنية وزيادة خبرتهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز