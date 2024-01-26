كأس السوبر «الإماراتي القطري» أبريل المقبل    

المصدر: دبي - إيخاب زهدي

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أفادت مصادر لـ«البيان»، بوجود اتفاق بين رابطة المحترفين ومؤسسة دوري نجوم قطر، على إقامة بطولة كأس السوبر «الإماراتي القطري» خلال أبريل المقبل، بمشاركة أندية شباب الأهلي والشارقة من الإمارات، والدحيل والعربي من قطر، وتخصص لها جوائز تصل إلى 800 ألف دولار للبطل، و400 ألف دولار لصاحب لمركز الثاني.

ويقضي نظام البطولة بإقامتها على مباراتين، ويلتقي في الأولى شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين، مع الدحيل بطل دوري نجوم قطر، وتقام في دبي أبريل المقبل، بينما يلتقي الشارقة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مع العربي بطل كأس أمير قطر، في قطر.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال مؤتمر صحافي يعقد صباح اليوم ، في العاصمة القطرية، وينتظر أن يتم تحديد موعد المباراتين، وترتيبات أخرى بخصوص المشاركة، إلى جانب القيمة النهائية للجوائز المالية للبطولة التي ستقام للمرة الأولى، ويحضر المؤتمر مسؤولين من رابطة المحترفين الإماراتية ومؤسسة دوري نجوم قطر.

وكان شباب الأهلي، توج بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، ويدافع هذا الموسم عن اللقب،، بينما نجح الشارقة في التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة في آخر نسختين من البطولة، ويدافع عن اللقب بنسخة الموسم الحالي.

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