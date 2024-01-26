«مكاسب فنية» للوحدة في «الدولية الودية»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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حقق العنابي مكاسب فنية عدة من بطولة الوحدة الدولية الودية التي نظمها النادي بمشاركة أندية الاتفاق السعودي والزمالك المصري وأم صلال القطري، وتوج بلقبها الاتفاق بعد فوزه على الوحدة بركلات الترجيح 4 - 2 في المباراة النهائية عقب التعادل 1-1 بين الفريقين في الوقت الأصلي للمباراة.

وأبرز المكاسب منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب الذين ظهروا مع الوحدة للمرة الأولى بعد تصعيدهم للفريق الأول في الفترة الأخيرة مع المدير الفني الجديد الصربي غوران توفيغدزيتش، خصوصاً في ظل افتقاد الفريق لبعض العناصر الأساسية.

ونجح الوحدة في الظهور بشكل جيد خلال البطولة سواء في مواجهة الزمالك التي نجح فيها العنابي في تحقيق فوز مستحق 3 - 1 ، أو في مواجهة الاتفاق السعودي بنجومه وتحت قيادة مدربه ستيفن جيرارد، وقدم لاعبو الوحدة أداء مميزاً أمام فريق قوي يملك عناصر على أعلى مستوى.

وتعد تجربتا الزمالك والاتفاق مهمة بالنسبة للصربي غوران في بداية مهمته مع الفريق ، إذ سعى من خلالها إلى نقل أفكاره للاعبين ومحاولة تطبيق أسلوبه مع الفريق من أجل الظهور بشكل أقوى عند استئناف المنافسات المحلية.

أهمية

من جانبه، أبدى البرازيلي لوكاس بيمنتا مدافع الوحدة سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه العنابي في البطولة الودية رغم افتقاد الفريق لعدد من اللاعبين الأساسيين، مشيراً إلى أن الفريق حقق أقصى استفادة ممكنة من المشاركة في البطولة في فترة التوقف الدولي، وهو الأمر الأهم في المرحلة الحالية.

وقال:«أعتقد أن الفريق أظهر أداء ومستوى جيداً وفزنا على ناد كبير في مصر وإفريقيا مثل الزمالك، وقدمنا مباراة قوية أمام الاتفاق السعودي التي لم تحسم إلا بركلات الترجيح».

وأضاف:«بكل تأكيد الاستفادة الفنية كبيرة خاصة وأننا لعبنا في مواجهة لاعبين كنا نشاهدهم في التليفزيون ولعبوا مع أندية كبيرة في أوروبا مثل فينالدوم وموسى ديمبلي وغيرهما، وهو ما سيعود بالفائدة على اللاعبين خاصة الشباب الذين حصلوا على فرصة المشاركة واكتسبوا خبرات كبيرة من هذه البطولة».

وأكد بيمنتا أن المدير الفني غوران توفيغدزيتش يقوم بعمل جيد مع الوحدة منذ توليه مهمة تدريب الفريق، موضحاً أن الفريق يتطور من ناحية الأداء في ظل العمل الجاد والجهد الكبير الذي يبذله الجميع للوصول لأفضل مستوى من الجاهزية قبل العودة للمباريات الرسمية مجدداً.

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