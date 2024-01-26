مواجهة العروبة والحصن تتصدر مشهد دوري «الهواة» اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تنطلق في الخامسة عصر اليوم مباريات إياب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» بإقامة 4 مواجهات مهمة، ويتصدر المشهد مباراة العروبة متصدر الترتيب برصيد 42 نقطة مع جاره دبا الحصن الوصيف برصيد 34 نقطة، ويبحث «الحصن» عن رد الاعتبار بعد هزيمته في الدور الأول في عقر الدار بنتيجة 0 - 2. ودعم العروبة صفوفه بالمهاجم الأوروغوياني فاكوندو بيرازا.

وفي المباراة الثانية يستقبل الظفرة فريق الجزيرة الحمراء ويملك الظفرة 31 نقطة في المركز الثالث والجزيرة الحمراء ثامناً برصيد 23 نقطة، وانتهت مباراة الذهاب على وقع التعادل 1-1.

ويرحل العربي الخامس 26 نقطة لملعب غلف يونايتد الرابع عشر برصيد 15 نقطة، ويسعى العربي إلى تعويض هزيمته قبل أيام من العروبة بهدفين، فيما تعادل غلف يونايتد أمام الحمرية 1-1، وتمكن العربي من حسم لقاء الذهاب أمام غلف يونايتد بثلاثية نظيفة.

وفي المباراة الرابعة يلتقي غلف أف سي بالحمرية في مباراة تقام بملعب الحمرية، ويبحث فيها كل فريق عن الفوز بالنقاط الثلاث، ويحتل غلف أف سي المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، وكان الحمرية الثالث عشر برصيد 16 نقطة قد حقق الفوز في الدور الأول بنتيجة 3 - 1.

وتقام غداً 4 مباريات تجمع التعاون مع مسافي، والذيد مع الرمس، وسيتي مع الفجيرة، ويوناتيد مع مصفوت.

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