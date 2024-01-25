عادل صقر يستعد لخوض التجربة 14 في مسيرته

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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فسخ عادل صقر عقده مع فريق جلف يونايتد بالتراضي مقدماً الشكر لإدارة النادي وقال: لم تحدث أي مشكلة ولم يحدث أي خلاف مع أحد ولكني فضلت البحث عن تحدِ جديد وتقديم الإضافة مع فريق آخر وأمامي عدة عروض أدرسها حالياً وسأقرر مصيري بعدها.

وتابع: لن أتوقف وسأواصل المشوار ستكون هناك محطة أخرى في مسيرتي، أحب كرة القدم وأشعر بأني قادر على الاستمرار ووضع بصمتي.

وأضاف: حققت رقماً قياسياً في عدد الأندية التي لعبت لها بالدولة وأستعد لخوض التجربة 14 في مسيرتي.

وقال وجدت معاملة جيدة من الجميع في «جلف يونايتد»بداية من رئيس مجلس الإدارة مروراً بالمدرب واللاعبين.

تراجع

وعن دوري الدرجة الأولى قال: المستوى الفني في الموسم الحالي أقل من المواسم الماضية نظراً لتراجع مستوى فرق مهمة مثل الحمرية ودبا الفجيرة إلى جانب الفوارق الكبيرة في الإمكانات المالية التي صنعت فوارق فنية لكن أتوقع أن يرتفع المستوى في الدور الثاني.

وعن الفرق المرشحة للصعود قال:العروبة مرشح أول للصعود فيما تتنافس فرق الظفرة ودبا الحصن حالياً على البطاقة الثانية لكن عدد الفرق التي تتنافس على المركز الثاني سيزيد في الدور الثاني ليشمل دبا الفجيرة والعربي وفرقاً أخرى.

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