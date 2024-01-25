استعداداً للمونديال..4 مباريات ودية لأبيض "الشاطئية" أمام روسيا والمكسيك وبيلاروسيا

المصدر: وام

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يخوض منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية 4 مباريات ودية خلال معسكره الداخلي الحالي الذي دشنه أمس استعدادا لخوض منافسات "مونديال" الشاطئية خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير المقبل.

ويلتقي منتخب الإمارات خلال معسكره مع منتخبات روسيا يومي 31 يناير الجاري و2 فبراير، والمكسيك يوم 6، وبيلاروسيا يوم 8 فبراير المقبل.

ويتنافس منتخب الإمارات في المجموعة الأولى مع منتخبات مصر وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.

ودشن المنتخب معسكره الداخلي أمس الأربعاء بمشاركة 18 لاعباً وهم: حميد جمال، ومحمد الجسمي، وسعيد عيد، وعبدالرحمن محمد، ووليد المحمدي، وعلي المحمدي، ووليد بشر، وأحمد بشر، وراشد عيد، وعباس علي، وهيثم الكعبي، وكمال علي، وعبدالله عباس، وعبدالله دهقاني، وهشام منتصر، وأحمد الملاحي، ومحمد عبيد، وراشد عبيد، تحت قيادة المدرب البرازيلي فيكتور فاسكيز

وأشاد عمر الحاج المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الكرة الشاطئية بجهود الجهاز الفني ولاعبي المنتخب خلال فترات الإعداد الماضية، حيث يحرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم استعدادات المنتخب عبر مجموعة من المعسكرات الداخلية والخارجية ولعب مباريات والمشاركة في بطولات دولية ودية.

وأشار إلى أن صفوف المنتخب تضم مجموعة من اللاعبين من أصحاب الخبرات الكبيرة, غالبيتهم شاركوا في النسخ السابقة من المونديال ، واكتسبوا خبرات كبيرة، وأن هذا التطور وضع منتخبنا في المركز الثامن على المستوى الدولي والثاني آسيوياً والأول على مستوى المنتخبات العربية في أخر تصنيف للاتحاد الدولي.

وكان منتخبنا الوطني قد اختتم مؤخراً معسكره الخارجي في البرازيل، الذي أقيم في الفترة من 3 إلى 21 يناير الجاري، وشارك خلاله في بطولة دولية ودية ضمت منتخبات البرازيل وأمريكا والمغرب، وخاض أربع مباريات ودية أمام فرق برازيلية.

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