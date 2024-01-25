غداً.. الزمالك مع الرجاء في افتتاح كأس تحدي دبي لكرة القدم

المصدر: وام

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تنطلق غداً الجمعة منافسات بطولة كأس تحدي دبي 2024 لكرة القدم، التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي وجالوب جلوبال.

ويشارك في البطولة 4 فرق، هي الزمالك المصري، والأهلي السعودي، والرجاء الرياضي المغربي، ووهان ثري تاونز الصيني، وتقام منافساتها لمدة ثلاثة أيام من 26 إلى 28 يناير الجاري على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وتفتتح البطولة غداً بالمباراة الأولى بين الزمالك والرجاء في السادسة مساء، وتقام المباراة الثانية يوم السبت بين فريقي الأهلي ووهان ثري تاونز.

بينما تقام المباراة النهائية يوم الأحد والتي تجمع بين الفائزين في أول مباراتين، ويسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الخاسرين في نفس المباراتين.

وكشفت اللجنة المنظمة عن كأس البطولة الذي تم تصميمه خصيصا للفائز بلقب هذه البطولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، بمقر مجلس دبي الرياضي بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعبدالله سالم بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، و أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

كما حضر المؤتمر مجموعة من نجوم الفرق المشاركة ومدربيهم وعلى رأسهم، البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم الأهلي، والألماني ماتياس يايسلة مدرب الفريق، ومحمود عبد الرازق (شيكابالا) نجم ألزمالك، ومعتمد جمال مدرب الفريق، وأنس الزنيتي جارس مرمى الرجاء، وبيدرو موريلا مدرب فريق ووهان ثري تاونز.

وأكد سعيد حارب أن دبي أصبحت الوجهة المفضلة لأبرز الفرق العالمية لإقامة المعسكرات التدريبية والمشاركة في بطولات من هذا النوع، والتي تهدف بدورها إلى تطوير كرة القدم وتعزيز التعاون بين الأندية المحلية والعالمية.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/: "تتيح مثل هذه البطولات الفرصة لجماهير الجاليات المختلفة الموجدة في دبي للاستمتاع بأجواء مثل هذ المباريات وتشجيع فرقها من قلب الحدث، لا سيما أن الإمارات تحتضن أكثر من 200 جنسية نحرص أن نمنحها هذه الفرصة السنوية لمتابعة فرقها المفضلة".

وأضاف: "قدمت دبي الموسم الماضي بطولة جمعت بين أقوى الأندية الأوروبية هي ليفربول، و آرسنال، وليون، وميلان، الذين أمتعوا جماهيرهم الكبيرة، ونسعد أن نقدم في هذه البطولة أربعة أندية رائدة من قارتي آسيا وأفريقيا يتمتع كل منهم بقاعدة جماهيرية عريضة منها 3 أندية عربية، وأحد الأندية الصينية الكبيرة".

وأكّد حارب أن الخبرات التنظيمية التي تمتلكها دبي في استضافة الفعاليات الرياضيات الكبرى ستسهم في تعزيز نجاح هذه البطولة المرتقبة.

ورحب عبدالله سالم بن طوق باستضافة استاد آل مكتوم بنادي النصر لمنافسات هذه الدورة، مشيداً بالتعاون الذي يجمع ناديه مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وقال: "يسرنا أن نستضيف هذه البطولة في استاد آل مكتوم الذي أصبح تحفة رياضية ومعمارية، وملتقى لأكبر الأندية العالمية ووجهة تستقطب الجماهير المحبة لكرة القدم".

فيما أكد أحمد الخاجة أن النسخة الأولى من كأس تحدي دبي تمثل حدثاً بارزاً من شأنه ترسيخ مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية لإقامة أبرز الفعاليات.

وقال: "يشكل تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى ركيزة أساسية في استراتيجية السياحة في دبي. وكلنا ثقة بأن هذه البطولة ستستقطب اهتماماً واسعاً في دول الأندية المشاركة، لا سيما أنها تضم أبرز النوادي فيها".

وعبر نجوم الفرق المشاركة في البطولة، عن سعادتهم بالمشاركة في هذه البطولة، في ظل الاهتمام الكبير المصاحب لها، والذي يعزز من قيمة الأحداث الرياضية المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة ودبي بصفة خاصة.

كما أكد مدربو الفرق المشاركة عن سعيهم لتحقيق أقصى استفادة من هذه البطولة التي تأتي في مرحلة توقف المسابقات الرسمية نظراً لإقامة بطولتي كأس آسيا، والأمم الإفريقية في هذا التوقيت.

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