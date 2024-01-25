انطلاق مرحلة مبيعات التذاكر الحصرية لمونديال الشاطئية

المصدر: وام

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليرم الخميس عن انطلاق مبيعات تذاكر كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها دبي فبراير المقبل، بحيث يستفيد أصحاب نوعية معينة من بطاقات الائتمان من فرصة حصرية لشراء التذاكر قبل فتح باب الشراء للجماهير.

وتنطلق النسخة "12 "من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في دبي خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير المقبل بمشاركة 16 من أفضل منتخبات العالم.

وكانت قرعة البطولة التي جرت في أكتوبر الماضي قد أسفرت عن عدة مواجهات قوية في الدور الأول الذي يضمّ أربع مجموعات تتنافس في كل منها أربعة منتخبات، تليها أدوار ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة الختامية،

وذلك على مدى 11 يوماً في ملعب تم بناؤه خصيصاً للبطولة في حي دبي للتصميم.

ونقل "الفيفا" عن محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم ومدير اللجنة المحلية المنظمة قوله: "إننا فخورون بالإعلان عن طرح تذاكر النسخة 12 من هذه البطولة المرموقة، كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، فخورون باستقبال أفضل نجوم اللعبة في دبي بين 15 و25 فبراير ".

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