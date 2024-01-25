نهائي إفريقي آسيوي.. مجلس دبي الرياضي يعلن نظام بطولة كأس تحدي دبي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس دبي الرياضي، نظام بطولة كأس تحدي دبي، حيث يلتقيفريقان من إفريقيا معًا، وفريقان من آسيا معًا، ليكون النهائي بين فريق إفريقي وآخر أسيوي.

ويلعب الزمالك المصري غداً مع الرجاء المغربي، على أن يلتقي الأهلي السعودي في اليوم التالي مع ووهان ثري الصيني، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

وتواجد في المؤتمر الصحفي، معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك المصري، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأبيض، وزميله عمر جابر، والبرازيلي فيرمينيو نجم أهلي جدة السعودي، ، بخلاف ممثلي ناديي الرجاء المغربي ووهان ثري الصيني.

وتقام بطولة كأس تحدي دبي في الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري، بمشاركة أندية الزمالك المصري والرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز