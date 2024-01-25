4 لاعبين يكملون 38 مباراة متتالية خلال موسمين بالدوري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكمل 4 من لاعبي أندية المحترفين من بينهم 3 حراس مرمى، المشاركة في 38 مباراة متتالية ببطولة الدوري خلال موسمين، وذلك بالظهور في 26 مباراة من نسخة الموسم الماضي، والمواصلة خلال الـ 12 جولة من مباريات النسخة الحالية، وهم خالد السناني حارس الوصل، عيسى أحمد حارس اتحاد كلباء، فهد الظنحاني حارس بني ياس، وزميله المدافع ساشا أفيكوفيتش.

تميز

وتؤكد المشاركة الدائمة تميز الرباعي ومحافظتهم على تألقهم داخل المستطيل الأخضر مع الانضباط الذي يبعدهم عن البطاقات الملونة والإيقاف عن المشاركة في المباريات بجانب ثقة الأجهزة الفنية في قدرتهم على العطاء، ويمتلك الرباعي الدافع والثقة للمحافظة على مواصلة العطاء مع الفرق التي يرتدون شعارها والتواجد المستمر في الملعب خلال بقية مشوار الموسم.

وشهد الموسم الماضي حصول 6 لاعبين على العلامة الكاملة ، منهم الرباعي المميز، إضافة إلى البرازيلي كلاوديو رافائيل مدافع الظفرة الذي غادر بعدها ملاعب الإمارات، وأحمد حمدان حارس مرمى خورفكان الذي لعب في الموسم الحالي 9 مباريات وغاب عن ثلاث.

فيما يعتبر فهد الظنحاني الأكثر تميزاً وسط لاعبي الدوري بتحقيقه إنجازاً كبيراً يتمثل في مشاركته بجميع المباريات خلال 5 مواسم متتالية بعدد 88 مباراة باستثناء مواجهة واحدة غاب عنها موسم 2020 - 2021 وخلال 8 مواسم متتالية ظل الظنحاني أساسياً بشعاري دبا الفجيرة وبني ياس وغاب 4 مباريات فقط،ولعب 182 مباراة، نتيجة لسلوكه الانضباطي واجتهاده في التدريبات ما جعله من أكثر حراس دورينا تميزاً وثباتاً في المستوى.

319

وإجمالياً يتربع علي خصيف «36 عاماً» حارس الجزيرة على قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الدوري بصورة عامة بعدد 319 مباراة ليكون عميد لاعبي الدوري بعد أن ظهر في جميع مواسم الاحتراف بداية من موسم 2008 ــــ 2009 ومازال يواصل العطاء، ويحتل وليد عباس «38 عاماً» مدافع شباب الأهلي المركز الثاني بعدد 312.

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