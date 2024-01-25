20 دقيقة لا تكفي.. كامارا مهدد بالرحيل عن الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أصبح الموريتاني أبوبكر كامارا مهاجم الجزيرة مهدداً بمغادرة كشوفات الفريق بعد أن اكتفى بالمشاركة لمدة 20 دقيقة فقط بشعار «فخر أبوظبي» في كأس رابطة المحترفين خلال الموسم الحالي مع غيابه التام عن مباريات الدوري.

واستعان الجزيرة بخدمات كامارا في أواخر سبتمبر الماضي قادماً من أولمبياكوس اليوناني تسبقه سمعة كروية جيدة.

ومنذ انضمامه إلى الجزيرة عانى المهاجم الموريتاني من الإصابة التي كانت سبباً في غيابه عن المشاركة .

وصادف شفاء كامارا من الإصابة توقف مباريات الدوري لمشاركة منتخبنا الوطني في كأس آسيا، وانضمامه إلى منتخب بلاده للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حالياً بساحل العاج، لكن الإصابة طاردت اللاعب في أولى مشاركاته من جديد مع منتخب بلاده ضد بوركينا فاسو.

ومع تكرار تجدد الإصابة، والتعديلات الجديدة التي طرأت على مستوى الجهاز الفني للجزيرة باختيار الروماني ميريل رادوي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، يتوقع أن تشهد فترة التعاقدات الشتوية الحالية رحيل أبوبكر كامارا.

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