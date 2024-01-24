بركلات الترجيح .. الاتفاق السعودي يفوز على الوحدة ويتوج بلقب البطولة الدولية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أحرز الاتفاق السعودي، لقب بطولة الوحدة الدولية الودية، التي نظمها نادي الوحدة خلال فترة التوقف الحالية، بمشاركة أندية الزمالك المصري وأم صلال القطري إلى جانب العنابي والاتفاق.

وحصد الاتفاق كأس البطولة بتغلبه على الوحدة بركلات الترجيح 4-2 في النهائي الذي جمعهما، مساء اليوم الأربعاء، بستاد آل نهيان، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

نجح الاتفاق في تسجيل هدف التقدم عن طريق موسى ديمبلي في الدقيقة 38 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء نتيجة عرقلة من مدافع العنابي لوكاس بيمنتا للهولندي جورجينو فينالدوم داخل المنطقة.

وسرعان ما أدرك الوحدة التعادل بأقدام الظهير الأيمن، عبد الله الكربي عندما وصلته الكرة داخل المنطقة سددها قوية في شباك حارس الاتفاق، باولو فيكتور في الدقيقة 40.

وحاول كلا الفريقين في شوط المباراة الثاني خطف هدف الفوز بعد محاولات مكثفة من الجانبين إلا أنها لم تسفر عن جديد ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء التي ابتسمت لمصلحة الاتفاق.

وحصد فريق أم صلال القطري المركز الثالث في البطولة بعد فوزه على الزمالك 2-0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وسجل هدفي أم صلال مشعل الشمري (72) وكينجي جوري (78).

من ناحية أخرى كرمت إدارة نادي الوحدة على هامش البطولة عدد من النجوم والأساطير في مقدمتهم الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب فريق الاتفاق، وإسماعيل مطر نجم وقائد العنابي، ومحمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد نادي الزمالك.

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