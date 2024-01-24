20 دقيقة لا تكفي.. كامارا مهدد بالرحيل من الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أصبح الموريتاني أبوبكر كامارا مهاجم الجزيرة مهدداً بمغادرة كشوفات الفريق بعد أن اكتفى بالمشاركة لمدة 20 دقيقة فقط بشعار «فخر أبوظبي» في كأس رابطة المحترفين خلال الموسم الحالي مع غيابه التام عن مباريات الدوري.

واستعان الجزيرة بخدمات كامارا في أواخر سبتمبر الماضي قادماً من أولمبياكوس اليوناني تسبقه سمعة كروية جيدة، سطرها مع الأندية التي لعب ضمن صفوفها وخاصة فولهام الإنجليزي، ومنها أريس سالونيكا اليوناني، وفريق موناكو الفرنسي الذي نشأ به وقدمه للأضواء والشهرة.

ومنذ انضمامه إلى الجزيرة عانى المهاجم الموريتاني من الإصابة التي كانت سبباً في غيابه عن المشاركة بعد أن ظل يخضع للعلاج والتأهيل مع تدريبات خاصة، الشيء الذي جعل الجزيرة يعتمد على 4 أجانب منذ بداية الموسم، وسط ترقب الجماهير بظهوره في المباريات ومساهمته مع زملائه في تحقيق الانتصارات.

إصابات

وصادف شفاء كامارا من الإصابة توقف مباريات الدوري لمشاركة منتخبنا الوطني في كأس آسيا، وانضمامه إلى منتخب بلاده الذي يرتدي شارة قيادته ويحظى فيه بثقل كبير قياساً بأفضليته في الكرة الموريتانية وذلك للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حالياً بساحل العاج، لكن الإصابة طاردت اللاعب في أولى مشاركاته من جديد مع منتخب بلاده ضد بوركينا فاسو وأجبرته على مغادرة أرضية الملعب بعد 27 دقيقة فقط، ما شكل صدمة قوية للجمهور الموريتاني والجهاز الفني.

ومع تكرار تجدد الإصابة، والتعديلات الجديدة التي طرأت على مستوى الجهاز الفني للجزيرة باختيار الروماني ميريل رادوي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، يتوقع أن تشهد فترة التعاقدات الشتوية الحالية رحيل أبوبكر كامارا والتعاقد مع لاعب بديل يقدم الإضافة المطلوبة التي تساهم في تقدم الفريق بجدول ترتيب الدوري الذي يحتل فيه المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

تألق الرباعي

وما يزيد من احتماليه مغادرة المهاجم الموريتاني لكشوفات الجزيرة، تألق بقية الأجانب بقيادة اليخاندرو بوزيلو، فرناندو لوكاس، نيسكينز كيبانو، كريم رقيق، الذين شاركوا ضمن عناصر التشكيلة الأساسية وقدموا مستويات جيدة في الفترة السابقة، فيما ينتظر أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول ملف التعاقدات بنادي الجزيرة، حسب قرار الجهازين الفني والإداري.

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