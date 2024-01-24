4 بطولات دولية من بين 14 فعالية رياضية متنوعة في دبي نهاية الأسبوع

المصدر: البيان

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تستضيف دبي 4 بطولات دولية من بين 14 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري وتشهد متابعة جماهيرية كبيرة.

ويتصدر سباق هانكوك دبي 24 ساعة العالمي للسيارات السريعة قائمة الفعاليات الدولية التي تقام خلال الأسبوع الجاري حيث تنطلق منافسات النسخة 19 من السباق في الساعة 3:00 عصر يوم الجمعة 26 يناير في حلبة "دبي أوتودروم" بقلب موتور سيتي ويشارك في السباق نخبة من أبطال العالم في سباقات تحمل السيارات، وكانت السائقين قد بدأوا في إجراء سباقات الاختبار منذ يوم الثلاثاء الماضي حيث يتم إجراء 4 جولات كل يوم وصولا إلى يوم السباق.

ويشارك في السباق 60 فريقًا يقودون 54 نوع مختلف من أقوى السيارات العالمية من فئات "جي تي إكس" و"جي تي 3" و"تي سي آر" تتقدمها سيارات فيراري، ومرسيدس، وأودي، وبورش وبي إم دبليو، يتنافسون جميعهم على مدار 24 ساعة متواصلة حيث يتناوب المتنافسون على قيادة السيارة بواقع أربعة سائقين في كل سيارة، ويتم الإعلان عن الفائز في نهاية السباق أي في الساعة 3:00 مساء يوم الأحد 28 يناير 2024.

وتنطلق منافسات بطولة كأس دبي للتحدي لكرة القدم يوم الجمعة في استاد آل مكتوم بنادي النصر الرياضي، وسيتم الإعلان عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي ينظمه مجلس دبي الرياضي الخميس في مقره بحي دبي للتصميم، ويشارك في البطولة أربعة فرق هي: الزمالك المصري، والرجاء المغربي، والأهلي السعودي، ووهان ثري تاونز الصيني، وتستمر البطولة حتى يوم الأحد 28 يناير.

وتتواصل منافسات بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تقام في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر وبمشاركة 12 فريقًا وتستمر حتى يوم الأحد، وتشارك أقوى الأندية العربية والآسيوية في النسخة 33 من البطولة حيث يلعب المنتخب الوطني لكرة السلة ومنتخب تونس، ونادي سترونغ غروب الفلبيني الذي يلعب فيه النجم العالمي دوايت هوارد، وفرق الرياضي، وبيروت، والهومنتن اللبنانيين، وأهلي طرابلس، وبني غازي الليبيين، والوحدة، والحكمة السوريين، وسلا المغربي، ونادي النصر الإماراتي.

3000 عداء

يقام سباق نصف ماراثون خور دبي سترادرز يوم الأحد الذي ينطلق من نادي خور دبي للجولف واليخوت والذي يشارك فيه أكثر من 3000 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار يتنافسون على مسافة 21.2 كيلومتر ومسافة 10 كيلومترات، ويخوض فيه العداؤون منافسة قوية حول خور دبي مرورًا بحي الشندغة التاريخي ومتحف دبي وأجمل المناظر السياحية بهذه المنطقة.

وتختتم اليوم (الخميس) بطولة كرة القدم التي تقام في نادي النصر الرياضي ضمن فعاليات دورة ألعاب مدارس دبي الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي التي تمثل أولى المحطات التأسيسية في علمية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية ومشروع صناعة الأبطال الأولمبيين، وتتضمن 23 لعبة رياضية متنوعة يتنافس فيها أكثر من 8500 طالب وطالبة من 200 مدرسة، وتقام بطولة إي إم دي الدولية للملاكمة يوم الأحد بمشاركة 22 ملاكم من مختلف دول العالم في صالة ذا أجندة بمدينة دبي للإعلام.

وتتواصل منافسات بطولة كأس البولو الفضي التي تقام في نادي ومنتجع الحبتور للبولو وتستمر حتى 3 فبراير، كما تتواصل منافسات دوري دي بي ورلد للكريكت (آي إل تي 20) في استاد دبي الدولي بمدينة دبي الرياضية، ويقام سباق مدرسة داسا للجري بإستاد ذا سفنز، كما تقام بطولة الإمارات الأولى للبولينغ لذوي متلازمة داون في مركز دبي الدولي للبولينغ.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي بطولة السباحة المفتوحة، ويقام مهرجان اتش اس بي سي للرجبي للشباب في استاد ذا سفنز، ويقام السباق التدريبي الرابع استعدادًا لسباق سبينس دبي 92 في مضمار القدرة للدراجات الهوائية، كما يقام سباق برج هيلتون الذي ينطلق من فندق هيلتون دبي ذا ووك.

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