البطائح يكسب الجولة الأولى في نصف نهائي الصالات

المصدر: الشارقة - البيان

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فاز البطائح على اتحاد كلباء 0-1 في ذهاب نصف نهائي «بلاي اوف» دوري كرة قدم الصالات، بعد أن قدم الفريقان مباراة رفيعة المستوى بفضل الأداء القوي من الطرفين، وشهدت المواجهة إهدار اللاعبين لعدد من الفرص السهلة خصوصاً البطائح، وتمكن اللاعب السوداني عبدالقادر حسن «قدورة» من تسجيل هدف المباراة الوحيد لفريقه البطائح من تمريرة عبدالله الفلاسي.

أدار المباراة طاقم التحكيم المكون من الحكم المونديالي فهد بدر الحوسني، وعلي موسى، وناصر المرزوقي حكماً ثالثاً، وراقبها مقيم الحكام المونديالي إبراهيم المنصوري.

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