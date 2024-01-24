لا تغيير في أجانب النصر

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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قررت إدارة النصر عدم إجراء أي تغيير على مستوى اللاعبين الأجانب الخمسة في الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، التي فتحت أبوابها أول من أمس وتستمر حتى 22 فبراير المقبل، بعد التشاور مع المدرب الهولندي ألفريد شرودر، الذي أكد ثقته في اللاعبين الحاليين.

وجاء قرار الإدارة النصراوية منسجماً مع رؤية المدرب الهولندي لأن التغيير ليس لمجرد التغيير، خصوصاً أن العميد بات خارج حسابات المنافسة على لقب الدوري بعد اتساع فارق النقاط بينه وبين أصحاب المراكز الأولى وخروجه من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بخسارته من العين في منافسات ربع النهائي، وبقي العميد معنياً فقط بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة والعمل على تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري.

ومقابل الاستقرار على اللاعبين الأجانب، تعمل إدارة النصر على تعزيز صفوف الفريق بلاعبين مقيمين يشغلون مراكز يحتاج الفريق لتقويتها في المرحلة التالية من الموسم.

ويضم النصر حالياً 5 لاعبين أجانب أبرزهم المغربي عادل تاعرابت (34 عاماً) الذي انتقل إلى صفوف الفريق في سبتمبر 2022 وتم تجديد عقده في يوليو الماضي إلى غاية 2025، وشارك تاعرابت مع النصر في 30 مباراة في الدوري منذ سجل فيها 8 أهداف وساهم في صناعة 5 أخرى، في الموسم الحالي ظهر تاعرابت في 8 مباريات سجل فيها هدفين لكنه صنع 4 أهداف.

لاعب مؤثر

ويعد المهاجم الإيطالي مانولو غابياديني (32 عاماً) أحد اللاعبين المؤثرين في تشكيلة العميد، لعب 1318 دقيقة ، وهو هداف الفريق بـ10 أهداف حتى الآن بواقع 7 أهداف في 12 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين و3 أهداف في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في 3 مباريات، انضم غابياديني للنصر في بداية الموسم الجاري وبرز بشكل لافت في شهر ديسمبر الماضي بتسجيله 4 أهداف منها هدف في شباك الوحدة وثنائية ضد عجمان وهدف واحد في مرمى الإمارات.

أما ثالث اللاعبين الأجانب في النصر، فهو الكولومبي كيفن أغوديلو (25 عاماً) قادم من الدوري الإيطالي ويجيد اللعب في جميع مراكز الوسط، شارك في 15 مباراة منذ انتقاله للنصر بداية الموسم الحالي ولعب 1303 دقائق، سجل فيها 5 أهداف منها رباعية في مسابقة الدوري، نجح بدوره في انتزاع ثقة الجماهير ويعد أحد أبرز اللاعبين الأجانب في دورينا هذا الموسم.

البحث عن بصمة

البرتغالي أيوري ميديروس (29 عاماً)، الأجنبي الرابع في صفوف العميد مازال يبحث عن بصمة مع الفريق رغم تجربته الطويلة في أوروبا واللعب لأندية شهيرة مثل نورنبرغ الألماني وسبورينغ براغا البرتغالي الذي شارك معه في 43 مباراة بكافة المسابقات خلال الموسم الماضي، وأحرز خلالها 10 أهداف، إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة.

وبالرغم من الانتقادات التي تطارده منذ بداية الموسم إلا أنه حظي بدعم معنوي من إدارة الفريق حتى يستعيد مستواه السابق ويلعب دوراً مؤثراً في التشكيلة.

ظهر ميديروس في 15 مباراة مع النصر حتى الآن بواقع 1140 دقيقة، وسجل هدفين فقط، والأمال معلقة عليه لتحسين أرقامه في النصف الثاني من الموسم.

الأجنبي الخامس في النصر، البوسني سمير ميميشيفيتش الذي أكمل (أمس) عامه الأول مع الفريق ويشغل مركز الارتكاز في التشكيلة، ظهر في 15 مباراة الموسم الحالي بواقع 1292 دقيقة وسجل هدفاً واحداً.

وتتجه إدارة النصر للاستقرار على الخماسي الأجنبي بالفريق الأول لكرة القدم لثقة الجهاز الفني بقيادة الهولندي ألفريد شرودر، وفي إمكانياتهم وقدرتهم على الظهور بمستويات أفضل في المرحلة الثانية من الموسم الحالي.

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