العروبة.. أرقام قياسية وصدارة و«الحصن» ينقض على الوصافة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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شهدت مواجهات ذهاب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» إثارة كبيرة طوال 17 جولة، وتحققت أرقام كبيرة على مستوى النقاط والأهداف، والبطاقات الملونة، إلى جانب محصلة كبيرة من المدربين المغادرين، ولا يزال الشارع الرياضي في انتظار الجديد بشأن قضية إعلان إدارة الجزيرة الحمراء والرمس الانسحاب من البطولة عقب نهاية مرحلة الذهاب، وعدم إكمال الموسم، للضائقة المالية التي يعاني منها الفريقان مع قلة الدعم.

وكلف الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، عبيد الشامسي نائب رئيس اتحاد الكرة بالتواصل مع إدارة كل نادٍ، لمطالبة كل منهما بالاستمرار، على أن يشملهما الدعم قريباً أسوة ببقية الأندية الأربعة، التي تتلقى دعماً شهرياً من اتحاد الكرة.

أهداف وبطاقات

شهد الدور الأول لـ«الهواة» إقامة 136 مباراة، وتسجيل اللاعبين 384 هدفاً، فيما أشهر الحكام 462 بطاقة ملونة، منها 27 باللون الأحمر، وحقق 3 لاعبين رقماً قياسياً في نيل البطاقات، حيث حصل كل من سيد بوريا «الذيد»، وأنور سوسال «غلف اف سي»، وهارونا فال «يونايتد» على 18 بطاقة صفراء.

وحقق العروبة، المتصدر منذ الأسابيع الأولى أرقاماً قياسية، منها تربعه على صدارة الدور الأول بجدارة دون هزيمة، وتتويجه بلقب بطل الشتاء المعنوي، برصيد 42 نقطة، والفوز في 13 مواجهة من 16 مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات فقط.

وحقق المركز الثاني فريق دبا الحصن، الذي انتظر حتى الجولة الأخيرة في مرحلة الذهاب، لينقض على الوصافة برصيد 34 نقطة، فيما تراجع الظفرة للمركز الثالث برصيد 31 نقطة، لكنه يمتلك أفضل هجوم برصيد 31 هدفاً، ويجلس محترفه الإنجليزي افوبي على صدارة الهدافين برصيد 12 هدفاً.

أفضل وأسوأ

نال فريق دبا الفجيرة لقب أفضل دفاع، ودخل مرماه 7 أهداف، فقط فيما نال الرمس صاحب المركز الأخير برصيد 6 نقاط لقب أسوأ دفاع، واستقبلت شباكه 49 هدفاً، وصنف فريق سيتي «6 نقاط» بأضعف هجوم بعد تسجيل لاعبيه 13 هدفاً فقط.

مقصلة المدربين

ولم تتوقف مقصلة المدربين منذ انطلاقة الدوري في سبتمبر الماضي، وغادر 12 مدرباً المنصة الفنية

في وقت ظل فيه مدرب العروبة البرتغالي برونو بيريرا في منصبه، منذ بداية الموسم، إلى جانب المغربي إبراهيم بفود مدرب مسافي، وجمال الحساني مدرب الذيد.

واستعان دبا الفجيرة بثلاثة مدربين منذ بداية الموسم بدءاً من حسن العبدولي، الذي خلفه الصربي زوران، ثم عيد باروت معاراً من الجزيرة الحمراء، وتعاقب على تدريب مصفوت 3 مدربين هم: عبد الغني المهري، والصربي ماتيك سلافكو، وأخيراً المدرب الوطني محمد علي البلوشي.

ورحل عن دبا الحصن التونسي عثمان النجار، وحل مكانه المصري طارق السيد، وغادر محمد العجماني تدريب «غلف يونايتد»، وخلفه نيل تايلور، واستبدل الفجيرة مدربه المواطن محمد الحوسني بالمدرب الصربي زلاكو، واستعان الظفرة بالبرازيلي باولو كاميلي بديلاً للدكتور عبدالله مسفر، فيما تعاقد الحمرية مع محمد الجالبوت بديلاً عن محمد إسماعيل، فيما لم يتم تعيين أي مدرب بديلاً للمواطن معتز عبدالله في الرمس ونفس الحال ينطبق على فريق سيتي، الذي استغنى عن مدربه محمد البلوشي، واستعان بمساعده محمد جاسم.

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