الوحدة يلتقي الاتفاق السعودي في نهائي «الدولية» اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، في الثامنة مساء اليوم، باستاد آل نهيان في أبوظبي، نظيره الاتفاق السعودي، في نهائي البطولة الدولية الودية التي ينظمها العنابي خلال فترة التوقف الحالية.

ويسبق النهائي مباراة تحديد المركز الثالث، التي تقام في الساعة الخامسة، وتجمع بين الزمالك المصري وأم صلال القطري.

وتأهل الوحدة إلى المباراة النهائية عقب فوزه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما صعد الاتفاق السعودي للنهائي بفوزه على أم صلال 5-4 بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقت الأصلي 1-1.

ويسعى العنابي بقيادة الصربي غوران إلى تقديم عرض جيد مثلما نجح الفريق في تقديم أداء طيب باللاعبين الشباب في مواجهة الزمالك، وحقق فوزاً مستحقاً، في أول ظهور للمدرب مع الفريق ، إذ يستغل الجهاز الفني الجديد لـ «أصحاب السعادة» البطولة في تجهيز اللاعبين.

أهمية

ويدرك غوران أن المهمة أمام الاتفاق السعودي بقيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد لن تكون سهلة لما يملكه «فارس الدهناء» من عناصر مميزة.

وأكد غوران أهمية البطولة بمشاركة أندية قوية خلال الفترة الحالية والتي من شأنها رفع مستوى اللاعبين فنياً وبدنياً، وفرصة جيدة للغاية للتحضير لاستئناف المنافسات المحلية وإعادة شكل وهوية الفريق بعد التعثر الذي شهده في النصف الأول من الموسم، حيث يحتل الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 20 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الوصل المتصدر.

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