«اللياقة» تؤجل تجارب اتحاد جدة في دبي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعلن فريق اتحاد جدة السعودي إلغاء المباراة الودية أمام البطائح التي كان مقرراً إقامتها مساء اليوم على ملعب الوصل بسبب عدم الوصول للجاهزية البدنية المطلوبة، وسيواصل الفريق السعودي تحضيراته ضمن برنامج معسكر الإعداد الذي يقيمه في دبي.

وأصدر اتحاد جدة، في بيان عبر موقع «إكس»، بياناً قال فيه إن الإلغاء جاء بناءً على رؤية الجهاز الفني، بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وبناء على تحليل نتائج التقدم للياقة لدى اللاعبين، خلال الفترة الماضية من المعسكر، وعليه تقرر مواصلة الاستمرار في العمل على الجانب البدني، قبل التحول خلال المرحلة المقبلة للتركيز على النواحي الفنية.

تحضيرات

من جانب آخر يواصل فريق البطائح تحضيراته على ملعبه في منطقة الحزانة بالشارقة بقيادة المدرب الكرواتي غوران توميتش قبل خوض التجربة المحلية المقبلة مع أحد أندية دورينا في مطلع شهر فبراير المقبل.

نتائج إيجابية

وقال إبراهيم عيسى حارس البطائح إنهم يتطلعون إلى مواصلة النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة بعد حصد نقاط مهمة في مباريات الدور الأول من بطولة دوري المحترفين، وأضاف لـ«البيان» إنه سعيد بالعودة إلى حراسة الخشبات الثلاثة ضمن التشكيلة الأساسية بعد الابتعاد عن الأضواء في الفترة الماضية حيث لم يحالفه التوفيق في تجربة خورفكان قبل الانتقال إلى البطائح الذي ظهر في تشكيلته منذ المباراة الافتتاحية للدوري أمام الوحدة.

وأعرب إبراهيم عيسى عن سعادته بالعودة للملاعب بعد الحصول على الفرصة وإثبات جدارته في المشاركة أساسياً في مختلف المباريات.

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